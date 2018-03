Una canzone di Annaluisa Giansante cantata da una pop-star svedese

PESCARA. La musicista emergente Annaluisa Giansante di Pescara, compositrice e interprete, è l'autrice di una canzone con testo in inglese, "Yellow Shirt", destinata a fare il giro del mondo.

La canzone è stata richiesta da un'artista svedese, Amy Diamond, una delle stelle del pop scandinavo ed europeo che ha raggiunto il successo grazie ad hit come "What's in hit for me" e "Shooting Star" (ai primi posti per mesi delle classifiche di Danimarca, Norvegia, Finlandia, Svezia e Polonia).La canzone di Annaluisa sarà la traccia numero dieci del nuovo album dell'artista svedese "", uscito il 28 Novembre, sul quale è presente il nome di Annaluisa, autrice della canzone.Con il suo terzo album, la pop star svedese punta a raggiungere il successo fuori dall'Europa: il cd sarà venduto non solo in Europa, ma anche in Asia (ad esempio in Giappone).Annaluisa ha contribuito alla formazione di un lavoro di prima linea nella produzione musicale europea: la musicista svedese si è avvalsa dei contributi di professionisti di fama mondiale come Max Martin, l'autore delle hit più famose di Britney Spears, Bon Jovi, Joss Stone, Beyoncè, Christina Aguilera e Kelly Clarkson.Annaluisa, che attualmente vive tra Milano e Pescara, sta lavorando alla registrazione del suo primo disco.Certamente a questo successo da compositrice seguiranno presto, per l'emergente artista abruzzese, delle grandi soddisfazioni da interprete.30/11/2007 9.46