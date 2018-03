Una settimana dedicata al ‘Cinema Donna’

PESCARA. Una settimana dedicata alle donne e a tante storie di vita, per rappresentare le molteplici sfaccettature dell’universo femminile. E’ quella organizzata dalla Commissione consiliare permanente Pari Opportunità del Comune di Pescara e che si svolgerà a fine novembre a Pescara.

Lo ha ufficializzato la presidente Carla Tiboni al termine dell'ultima seduta della Commissione stessa.

«L'iniziativa si svolgerà nel corso dell'ultima decade di novembre – ha anticipato la presidente Tiboni – e la settimana si snoderà attraverso una rassegna cinematografica, ‘Cinema Donna', cinque appuntamenti con storie diverse, pellicole che racconteranno donne protagoniste della vita, soggetti attivi, donne sottoposte a episodi di mobbing nel lavoro, tradite, amate, figure sicuramente da ricordare per riaccendere i riflettori sul tema sempre attualissimo delle pari opportunità e delle mille difficoltà che si continuano a incontrare in ogni settore nell'applicazione di tale principio, non solo nel settore lavorativo, ma spesso anche in quello familiare. Basta pensare agli ultimi tragici episodi di violenza che, purtroppo, hanno visto come vittime proprio donne».

Tutte le pellicole avranno come protagoniste rappresentanti del mondo femminile in qualità di attrici, registe o sceneggiatrici e le proiezioni si svolgeranno ogni pomeriggio presso la Sala Rossa del Mediamuseum di Pescara, in piazza Alessandrini, dal lunedì al venerdì.

«La settimana – ha ancora detto la presidente Carla Tiboni – si concluderà il venerdì pomeriggio con una Tavola Rotonda in cui cercheremo di affrontare i nodi risolti e quelli ancora da sciogliere nell'anno dedicato alle Pari Opportunità, un dibattito-confronto al quale inviteremo un ospite illustre».



03/11/2007 14.43