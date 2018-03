Le "Colonne d’Ercole": cinema d’autore ad Ortona

ORTONA. Riparte la versione invernale degli appuntamenti cinematografici ortonesi organizzata dall’associazione culturale “Le Colonne d’Ercole”.



«Proponiamo un ciclo di 8 serate di film d'autore che toccano diverse tematiche importanti affrontate,in alcuni casi, in maniera “non convenzionale” e da varie angolature», spiega Marcella Ciampoli, Presidente della associazione che da 4 anni propone alla cittadinanza programmazioni di cinema di qualità «inoltre, in questa rassegna d'essai atipica abbiamo inserito alcune commedie intelligenti che sono state poco distribuite nei circuiti abruzzesi, nella scorsa stagione cinematografica».

Le proiezione verranno effettuate, come di consueto, al Cinema Zambra, alle ore 21.30: le prime 6 di venerdì e le ultime 2 di giovedì.

Il costo del biglietto sarà di 4 euro.



QUESTO IL PROGRAMMA COMPLETO:



Venerdì 26 ottobre cinema Zambra ore 21.30

Le ragioni dell'aragosta

Titolo originale: Le ragioni dell'aragosta

Nazione: Italia

Anno: 2007

Genere: Commedia

Durata: 100'

Regia: Sabina Guzzanti

Sito ufficiale: www.leragionidellaragosta.it

Cast: Sabina Guzzanti, Pierfrancesco Loche, Francesca Reggiani, Cinzia Leone, Antonello Fassari, Stefano Masciarelli

Produzione: Ambra Fandango, Secol Superbo et Sciocco

Distribuzione: Istituto Luce

Data di uscita: Venezia 2007

07 Settembre 2007 (cinema)





Venerdì 2 novembre cinema Zambra ore 21.30

A est di Bucarest

Titolo originale: A fost sau n-a fost?

Nazione: Romania

Anno: 2006

Genere: Commedia, Drammatico

Durata: 89'

Regia: Corneliu Porumboiu

Sito ufficiale:

Sito italiano: www.aestdibucarest.com

Cast: Mircea Andreescu, Teodor Corban, Ion Sapdaru, Teo Corban, Luminita Gheorghiu, Lucian Iftime

Produzione: 42 Km Film

Distribuzione: Istituto Luce

Data di uscita: 05 Ottobre 2006 (cinema





Venerdì 9 novembre cinema Zambra ore 21.30

Giardini in autunno

Titolo originale: Jardins en automne

Nazione: Francia, Italia, Russia

Anno: 2006

Genere: Commedia

Durata: 121'

Regia: Otar Iosseliani

Sito ufficiale:

Cast: Séverin Blanchet, Jacynthe Jacquet, Otar Iosseliani, Lily Lavina, Denis Lambert, Michel Piccoli, Pascal Vincent, Salomé Bedine-Mkheidze

Produzione: Pierre Grise Productions

Distribuzione: Mikado

Data di uscita: Roma 2006

27 Ottobre 2006 (cinema)





Venerdì 16 novembre cinema Zambra ore 21.30

In questo mondo libero

Titolo originale: It's a Free World...

Nazione: Gran Bretagna, Italia, Germania, Spagna

Anno: 2007

Genere: Drammatico

Durata: 96'

Regia: Ken Loach

Sito ufficiale:

Cast: Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek, Faruk Pruti, Branko Tomovic, Serge Soric, Radoslaw Kaim, Frank Gilhooley, Raymond Mearns, Steve Lorrigan

Produzione: BIM Distribuzione, EMC Produktion, FilmFour, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, SPI International, Sixteen Films Ltd., Tornasol Films S.A.

Distribuzione: BIM

Data di uscita: Venezia 2007

28 Settembre 2007 (cinema)





Venerdì 23 novembre cinema Zambra ore 21.30

4 mesi, 3 settimane e 2 giorni

Titolo originale: 4 luni, 3 saptamini si 2 zile

Nazione: Romania

Anno: 2007

Genere: Drammatico

Durata: 113'

Regia: Cristian Mungiu

Sito ufficiale: www.luckyred.it/4mesi3settimane2giorni/

Cast: Adi Carauleanu, Luminita Gheorghiu, Vlad Ivanov, Anamaria Marinca, Alexandru Potocean, Laura Vasiliu

Produzione: Saga Film

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: Cannes 2007

24 Agosto 2007 (cinema)





Venerdì 30 novembre cinema Zambra ore 21.30

Espiazione

Titolo originale: Atonement

Nazione: Regno Unito, U.S.A.

Anno: 2007

Genere: Drammatico

Durata: 123'

Regia: Joe Wright

Sito ufficiale: www.cinema.universalpictures.it/...

Cast: Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai, Saoirse Ronan, Brenda Blethyn, Vanessa Redgrave, Juno Temple, Gina McKee, Michelle Duncan, Vivienne Gibbs

Produzione: Working Title Films

Distribuzione: UIP

Data di uscita: Venezia 2007

21 Settembre 2007 (cinema)





Giovedì 6 dicembre cinema Zambra ore 21.30

Il matrimonio di Tuya

Titolo originale: Tuya de hun shi

Nazione: Cina

Anno: 2006

Genere: Drammatico

Durata: 96'

Regia: Quanan Wang

Sito ufficiale: www.luckyred.it/ilmatrimoniodituya/...

Cast: Nan Yu, Ba Te Er, Sen Ge

Produzione: China Film Group Corporation

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: Berlino 2007

08 Giugno 2007 (cinema)





Giovedì 13 dicembre cinema Zambra ore 21.30

La ragazza del lago

Titolo originale: La ragazza del lago

Nazione: Italia

Anno: 2007

Genere: Thriller, Drammatico

Durata: 95'

Regia: Andrea Molaioli

Sito ufficiale:

Cast: Valeria Golino, Toni Servillo, Omero Antonutti, Anna Bonaiuto, Fabrizio Gifuni, Fausto Maria Sciarappa, Heidi Caldart

Produzione: Indigo Film

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: Venezia 2007

14 Settembre 2007 (cinema)



