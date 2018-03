Miss Italia, l’Abruzzo punta sulle sue tre carte

SALSOMAGGIORE. Stasera la prima serata di Miss Italia e tra le ragazze abruzzesi in concorso anche Valeria Marcantonio (la numero 24) e Alessia Rastelli (numero 86). Insieme ad altre 98 ragazze si contenderanno lo scettro di più bella d'Italia.

E' già a Salsomaggiore da qualche giorno per giocarsi l'occasione della sua vita.In questi giorni Miss Abruzzo, la bella Alberta Tarquini, si trova ad affrontare le finali nazionali del concorso più ambito Miss Italia, che dal 20 al 24 settembre sarà trasmesso su Rai Uno con la conduzione affidata a Mike Bongiorno.Alberta è originaria di Frisa, ha 18 anni, studentessa al quinto anno di Scienze Sociali, ama il cinema e calca le passerelle da alcuni anni, spinata da parenti e amici ai quali non è sfuggita la bellezza e la classe della rappresentante abruzzese al concorso di bellezza più noto d'Italia.A Salsomaggiore è accompagnata dai genitori e dal ragazzo.«Sono emozionata ma allo stesso tempo molto determinata ad andare avanti», ha detto Alberta, «In questi giorni qui a Salsomaggiore si respira un'aria di amicizia tra le ragazze. Uno spirito di allegria. Sono convinta che oltre al risultato, qualsiasi esso sia, per me tutto ciò ha rappresentato e rappresenta una grande esperienza formativa e come tale sarà per il mio futuro».Alberta, insieme alle altre 99 ragazze finaliste, è sottoposta alle dure prove coreografiche dalle 7 del mattino fino a mezzanotte.«Un vero stress», ma forse il più bello della sua vita.Questa estate ha vinto numerosi premi, superando le selezioni regionali organizzate in molti centri abruzzesi, sfilando e facendosi notare e apprezzare.A Lanciano, la città che frequenta più spesso, è seguita da vicino dallaagenzia Angeltouch Forevent, di Angelo Marrocco, che si definisce il suo talent scout anche in qualità di agente ufficiale di Miss Italia.Ma tutto si gioca nei 5 giorni dell'evento. E molto possono fare i cittadini-spettatori che possono intervenire a forgiare la classifica con il più classico dei televoti.Per questo si sta cercando di creare un vero e proprio centro di ascolto in maniera da sensibilizzare la cittadinanza a votare la bellezza di Frisa.In questi giorni è iniziata una vera campagna pubblicitaria con volantinaggio per le strade cittadine, che si estenderà anche sull' intero comprensorio frentano.«Siamo vicini ad Alberta e crediamo che abbia bisogno non solo del consenso popolare, che certamente non le manca, ma soprattutto di una spinta da parte delle istituzioni» - commenta Angelo Marrocco - «Anche per noi è stato un momento importante. Dopo Nadia Rosati, oggi una felice mamma, è il turno di Alberta. Questo ha un significato autentico: la nostra terra non produce solo buon vino, apprezzato in tutte le tavole del mondo, ma soprattutto tante bellezze che portano in alto il nome della regione».Allora tutti gli abruzzesi dovranno tenere a mente un solo numero l'80 ed un solo nome: Alberta Tarquini.18/09/2007 15.49





Valeria arriva a Salsomaggiore con la fascia di Miss Sasch Modella Domani Abruzzo. E' nata a L'Aquila il 10 marzo 1985 e vive a Sulmona .Ha capelli castani e occhi verdi. È alta cm. 168.Possiede la maturità scientifica e studia Scienze Manageriali a Pescara. Diversi i suoi interessi: ascoltare la musica, fare shopping e uscire con le amiche. Bici, palestra e sci sono gli sport praticati.Ama anche dipingere, fare collanine, insomma esprimere tutta la propria creatività. Il suo porta-fortuna è il peperoncino secco avuto dal nonno e che porterà con sé anche in questa esperienza televisiva.





Alessia, invece è nata a Teramo (TE) il 02 maggio del 1988. Ha capelli neri e occhi castani. È alta cm. 170.

Si è diplomata al Liceo Classico e ora si prepara a sostenere il test d'ammissione alla facoltà di Odontoiatria. Spera di realizzarsi nel campo dentistico e d'altra parte è attratta dal mondo dello spettacolo in generale. La sua passione è il canto mentre lo sport praticato da otto anni è l'atletica – specialità salto in alto.

Segue la politica perché la reputa una garanzia per i cittadini e si indigna di fronte alla visibilità mediatica di Paris Hilton e Fabrizio

Corona: sono i problemi che riguardano il nostro paese a meritare maggiore attenzione.