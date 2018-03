ESTATE 2007. Casoli Festival dal 28 luglio al 28 agosto

CASOLI. Galleria d’Arte a cielo aperto e altre meraviglie. Affreschi, murales, mosaici, performances, concerti, teatro, poesia, danza, cinema.

Casoli Festival Arte in fieri offrirà una ricca programmazione estiva aperta ad un pubblico, locale e turistico, non necessariamente solo “giovanile” non necessariamente solo “maturo”. Momenti piacevoli e ricreativi e al tempo stesso riflessivi che possano rispondere all'esigenza di un pubblico “senza età”, attento alla qualità del proprio tempo libero e al valore delle istanze di novità accompagnate da testimonianze ragionate.,

PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI



Sabato 28 luglio, piazza di Santa Reparata ore 21.00, "ISOLE" , spettacolo teatrale a cura del Teatro del Krak di Ortona



Domenica 29 luglio, piazza Brigata Majella ore 22.00, NUOVA AGRICOLA ASSOCIAZIONE in concerto



Mercoledì 1 agosto, piazza del Popolo ore 21,30, “Per le vie di Buenos Aires”, concerto di tango contemporaneo e spettacolo di tango argentino. La Ruve & Sala Arcieri Lunge ore 22,30, SuoniVisioni dal Festival di Woodstock (1969) + dj set attak@mont



Giovedì 2 agosto, largo del Fiore ore 21,00, Teatro “Pericolosamente insiene”, CUDACCHIE, I LOVE YOU!. Piazza del Popolo ore 22,15 Nicola Carafa e Tonino De Laurentiis “ E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE ”, Lectura Dantis per voce narrante e pianoforte Inferno tra Chopin e Beethoven. Largo del Fiore ore 23,15, “CREATORE DI SOGNI” proiezione del film documentario su Frank Gehry, il più grande architetto vivente, regia di Sidney Pollack



Venerdì 3 agosto, piazza del Popolo ore 19,30, FAXTET sestetto in concerto BlueJazz. Largo del Fiore ore 21,30 Proiezione del film LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL'OCEANO, regia di Giuseppe Tornatore. Selva Piana di Casoli ore 22.00 "SELVA PIANA SOUND", MEGANOIDI in concerto



Sabato 4 agosto, Largo del Tempio ore 22,00, “A nu' paese vicin”, ZARRAFOLK in concerto



Domenica 5 agosto, piazza del Popolo ore 22,30 “Avorà”, spettacolo di musica popolare centro meridionale PICCOLA ORCHESTRA LA VIOLA. La Ruve & Sala Arcieri Lunge ore 23,30 proiezione del film musicale The Rocky Horror and Picture Show regia di Jim Scharman



Lunedì 6 agosto, villa Comunale ore 18,30 musiche e leggende dal meridione “Un pesce che pesce non è” SUDDUE': Manuela Di Florio – fisarmonica e canto - Lucio Celaia – voce recitante. Piazza del Popolo ore 21,30 “DARAMAD”, compagnia di musica e danza Medio Orientale spettacolo di danza egiziana e danza del ventre. Largo del Tempio ore 22,30, QUANDO NON C'E' PIU SCAMPO CI MANGIAMO LA SEPPIA! spettacolo comico con DOMENICO LANNUTTI a seguire proiezione della trilogia dei corti Beka Films di Domenico Lannutti “Buongiorno”, “Buonasera”, “Buonanotte”



Martedì 7 agosto, piazza San Rocco ore 21,30, POESIE COME FIORI DAI BALCONI, Sergio Forlani, Franco Ballone, Domenico Luciani, Filippo Travaglini, Luna Giandonato, Careelina Taraborrelli recital di poesia dialettale. Largo del Tempio ore 22,30 “Largo al tempio del rock”, REVOLVER in concerto. Piazza del Popolo ore 23, proiezione del documentario “Il popolo migratore” regia di Michel Debats, Jacques Cluzaud, Jacques Perrin.



Mercoledì 8 agosto, villa Comunale ore 18,30, CORO DELLA FONTANA, Gruppo Folk Città Di Cupello. Piazza del Popolo ore 21,00 NICOLA FORLANO “ROMANTICLASSICA: Il linguaggio dell'Infinito ” recital di pianoforte musiche di Bach, Beethoven, Scarlatti, Schubert, Liszt, Brahms. Largo del Tempio ore 22,30 “Shalom” ANEMAME' in concerto seguirà la proiezione del documentario sul precariato giovanile in Abruzzo “Senza la terra sotto i piedi” introdurrà la proiezione il regista Stefano Buda



Giovedì 9 agosto, piazza del Popolo ore 21,00 Spettacolo di Flamenco della Compagnia “La Fragua”. Largo del Fiore ore 22,30 proiezione del documentario sui Parchi in Abruzzo “Lettera dall'Abruzzo – cuore verde d'Europa – agli amici cinesi” introdurrà la proiezione il regista Andrea Gropplero. La Ruve & Sala Arcieri Lunge ore 23,30 proiezione del documentario di Al Gore UNA SCOMODA VERITA'



Venerdì 10 agosto, ore 09.30 sfilata e mattinè della Banda CITTA' DI RACALE. Piazza San Rocco ore 18.30 sfilata e concerto della Banda CITTA' DI RACALE. Largo del Fiore ore 21,30 Incontro con FRAN TOMASI, il promoter in Italia di tutti i concerti dei Pink Floyd e U2. A seguire proiezione del concerto dei Pink Floyd a Venezia. Piazza San Rocco ore 21,30 “RASSEGNA BANDISTICA” Gran Concerto Bandistico CITTA' DI RACALE (Lecce). Maestro Direttore Anna Ciaccia. La Ruve & Sala Arcieri Lunge ore 23 proiezione del film musicale degli U2 - RATTLE AND HUM



Sabato 11 agosto, Piazza San Rocco ore 21,30, “RASSEGNA BANDISTICA” orchestra di Fiati ITALO-BELGA dei Corsi Musicali Estivi di Gessopalena Direttore Giovanni Votano. Piazza del Popolo ore 22 proiezione del film Saturday Night Fever – La febbre del sabato sera (1977) a seguire, dopo 30 anni ritorna la DISCOTECA PAPILLON. La Ruve & Sala Arcieri Lunge ore 23,30 MILITANT RAP : ALLE ORIGINI Public Enemy, Assalti Frontali, 99Posse, Papa Ricky, Isola Posse, Sud Sound System Proiezione del video auto prodotto dal Collettivo Immagine/Azione di Bologna. Dall'1 alle 04 NOTTE BIANCA Serenate a sorpresa in paese, IL SENSO DELLA VITA IN UNA NOTTE, Giorgio Di Florio Chitarra, Nicola Di Prinzio Fisarmonica, Franco Menna Mandolino.



Domenica 12 agosto, Largo del Fiore ore 20, Banda del Maestre Chiquino Correa, esibizione di Capoeira. Piazza San Rocco ore 21,30 “RASSEGNA BANDISTICA” Complesso Bandistico “Salvatore Trovato” CITTA' DI CASOLI Direttore Giuseppe Casciato. Largo del Tempio ore 21,30 Sangro Aventino Jam Session. Piazza del Popolo ore 23,00 FESTA BRASILIANA Banda del Maestre Chiquino Correa ritmi, suoni e dance do Brazil



Giovedi 23 agosto, Piazza Brigata Majella - ore 21.00 festival letterario "IL DIO DI MIO PADRE" di JOHN FANTE.



Martedi 28 agosto, Chiesa di S.Maria Maggiore - ore 21.00, ARCHICEMBALO ENSAMBLE, Splendore e meraviglia. Il Barocco italo-tedesco nel XVIII sec., concerto di musica antica

RASSEGNA CONTRADE VIVE



Sabato 4 e domenica 5 agosto, contrada Colle Marco, Festa in onore della Madonna del Carmine.



Venerdi 24 e sabato 25 agosto, contrada Pianibbie Ripitella, A TEMPO PERSO tradizionale festa della pizza SCIMA

venerdi 31 agosto contrada Ascigno, festa di San Gabriele serata di ballo liscio con Pierino D'Orazio.

sabato 1 settembre, contrada Ascigno, festa di San Gabriele Radio Baccano con JIMMY FONTANA



