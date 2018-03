Dal set di "Notte prima degli esami" a Rocca San Giovanni

ROCCA SAN GIOVANNI. Un protagonista d’eccezione per “Punta Cavalluccio”, il cortometraggio in fase di produzione a Rocca San Giovanni. Si tratta infatti di Armando Pizzuti, noto al grande pubblico per aver interpretato il secchione “Santilli” in uno dei successi della passata stagione cinematografica, “Notte prima degli esami oggi” di Fausto Brizzi.

Il cortometraggio, diretto da Giuseppe Costantino, interamente girato sul trabocco “Punta Cavalluccio” di Orlandino Verì, sarà proiettato durante la serata finale della 2nda Rassegna cinematografica Frentana, il prossimo 4 agosto. Il corto è frutto di un accordo con l'Accademia Italiana della Cucina, in particolare con la delegazione di Lanciano guidata da Francesco D'Ugo. Il progetto, curato da Mario Del Zoppo, prevede appunto la realizzazione di un breve film sul tema della gastronomia, il mare e i trabocchi.

Armando Pizzuti, 24 anni, si è formato presso la scuola “Teatro Blu” di Roma, diretta da Beatrice Bracco, e si è cimentato in numerosi spettacoli teatrali, tra cui “L'uomo, la bestia e la virtù”, regia di Fabio Grossi e con Leo Gullotta, al teatro Eliseo di Roma.

Attualmente è impegnato nell'opera teatrale “Turbamenti notturni”, con la regia di Riccardo Reim, che debutterà il prossimo settembre a Viterbo. Pizzuti ha lavorato anche per la televisione nella miniserie tv di Canale 5 “La freccia nera”, diretta da Fabrizio Costa.

Gli altri interpreti di “Punta Cavalluccio” sono Martina Ursini, protagonista femminile della storia, e Carlo D'Angelo, organizzatore della Rassegna cinematografica Frentana, formatosi presso “Teatro Azione” di Roma, diretta da Cristiano Censi e Isabella Del Bianco, da cui sono emersi i talenti, tra gli altri, di Elio Germano, premio David di Donatello 2007 per “Mio fratello è figlio unico”, e Nicolas Vaporidis, il bravo protagonista di “Notte prima degli esami”.

Giuseppe Costantino, il regista del corto, ha vinto il Fondi Film Festival 2006 con il cortometraggio “Dopo lavoro”, presentato in anteprima durante la 1ma edizione della Rassegna cinematografica Frentana lo scorso 12 agosto a Rocca San Giovanni, è coadiuvato da Carmelo Assenza (direttore della fotografia e operatore) e Francesco Bravi (aiuto regia e fonico).



21/07/2007 11.00