Abruzzo nel blues sbarca a Lanciano

LANCIANO. Lo scenario è quello delle incantevoli Torri Montanare, la tappa lancianese del festival itinerante “Abruzzo nel blues” è quella più attesa, a coronamento di un tour che ha già toccato le piazze di Avezzano, Notaresco, Campli e Castelnuovo di San Pio delle Camere. I nomi di spicco della tornata frentana, intervallata da una tre giorni a Poggio Picenze (Aq), sono Sista Monica Parker, Larry Carlton e Robben Ford. Si inizia con una data unica il 17 luglio per l’esibizione, a partire dalle 21.00 di Franco Morone e John Broadway Tucker.

Lo chiamano il dio del “fingerstyle” bolognese, nel 2006 è arrivato primo nella categoria "Best solo guitar album” all'"Italian Fingerstyle Guitar".

Il 19 luglio la carovana sonora di Abruzzo nel blues si sposta a Treglio, dove in Piazza San Giorgio si esibiranno Guy Campa, i Dago Red e la The Key Frances Band. Guy Campa è uno dei gruppi frentani più alternativi in circolazione in grado di contaminare generi diversi, in questa occasione si presenta in veste funky jazz.

Dal 22 luglio si torna alle Torri Montanare con quattro straordinari concerti, la prima sera la scena sarà tutta per Sista Monica Parker. Cantante, autrice, artista complessa e dinamica, Sista Monica Parker è una delle più richieste e apprezzate voci blues, soul e gospel della scena musicale internazionale.

A seguire il 23 Luglio Smokin'Joe Kubek & Bnois King, coppia di chitarristi che spaziano dal Texas blues al jazz-soul in elettrizzante dialogo.

Protagonista della serata del 24 è invece il grande blues di News Orleans con Walter Wolfman Washington, che come sempre sarà capace di creare un intenso feeling con il pubblico, grazie alla sua funambolica dote di anchorman.

Infine, il 25 luglio gran finale con due giganti della musica contemporanea: Larry Carlton e Robben Ford. I due chitarristi, amici di vecchia data, si sono recentemente ritrovati e stanno presentando il loro nuovo “Blues Project” in un tour mondiale.



16/07/2007 8.29