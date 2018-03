ESTATE 2007, A Roseto Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana

ROSETO. Sarà un evento, di quelli da ricordare, di quelli che caratterizzano una stagione e per Roseto l'occasione di ospitare uno dei personaggi più amati dal grande pubblico. Renzo Arbore, il padre di trasmissioni radiofoniche cult come Bandiera Gialla e Alto gradimento e di straordinari successi televisivi come Tagli, ritagli e frattagli, Quelli della notte e Indietro tutta.

A Roseto si presenterà come sempre accompagnato dall'Orchestra italiana, lo stesso ensemble con cui ha conquistato la culla musicale americana, ovvero la Carnegie Hall di New York.

Il concerto si terrà domenica 12 agosto con inizio alle 21.30, allo stadio Fonte dell'Olmo.

«Accogliamo con grande entusiasmo le proposte di qualità che arrivano da privati e associazioni – ha sottolineato il sindaco Franco Di Bonaventura – perché contribuiscono ad impreziosire il cartellone delle manifestazioni ed offrono a turisti e residenti l'immagine di una comunità in movimento e piena di iniziativa ».

«Il nostro è un supporto logistico – ha spiegato l'assessore al Turismo Ferdinando Perletta – oltre allo stadio Fonte dell'Olmo, metteremo a disposizione il personale tecnico e tutta la struttura della Protezione civile per garantire la massima sicurezza all'evento».



