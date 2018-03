ESTATE 2007. 100 appuntamenti a Fossacesia

FOSSACESIA. Presentato il calendario delle manifestazioni estive di Fossacesia “Bellestate 2007”. Cento appuntamenti per le serate di luglio ed agosto, con teatro, musica, cabaret, animazione per bambini ed eventi enogastronomici.

Si ripete la collaborazione con l'ATAM che già lo scorso anno aveva portato a Fossacesia con grande successo di pubblico la rassegna di teatro classico “Archeo”. La prima serata con Isabel Russinova inaugura la nuova location per gli spettacoli estivi presso il giardino dell'edificio storico di fronte all'abbazia di San Giovanni in Venere, noto come ex Priori.



«In attesa di definire le procedure per l'acquisto dell'ex Priori da parte del Comune con un contributo della Regione Abruzzo, abbiamo avuto dai Padri Passionisti l'uso gratuito dell'esterno dell'edificio e lo abbiamo sistemato temporaneamente per le manifestazioni culturali estive», ha spiegato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio.

Questa location ospiterà tutte le date di Archeo (con nomi di spicco come Paola Quattrini e Flavio Bucci) e altri spettacoli musicali e teatrali tra cui una tappa del Prosatira Festival con Milo Vallone e la due giorni “Jazz e arte sotto la luna” (visite guidate notturne a San Giovanni in collaborazione con il FAI e a seguire concerti di musica jazz).

La serata del 9 agosto ci sarà il Gran Galà della Bandiera Blu con l'esibizione dell'Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile Fedele Fenaroli a San Giovanni in Venere, alla presenza del Presidente della FEE Italia, ing. Roberto Riccioni.

Si alterneranno inoltre presso la sede dell'Associazione ITACA al Palazzo Mayer in piazza del Popolo tre mostre di pittura: personali di Luigi Baldacci, Antonella Campitelli e Renato Marrone, in programma a partire dal 21 luglio.

Non mancano gli appuntamenti con la comicità di cabarettisti di fama, come Domenico Turchi e Ivaldo Rulli, e serate di musica per i giovani come Strabocchi di Musica, il 28 luglio a Baya Verde con Animamè e Bandabardò e il 7 agosto il concerto di Gatto Panceri, nell'ambito dei festeggiamenti patronali per San Donato Martire.

Fossacesia, inserita nel circuito nazionale di promozione dei prodotti tipici RES TIPICA, in quanto Città del Vino e Città dell'Olio, ospita diversi appuntamenti golosi di degustazione dei prodotti tipici, sia presso la sede dell'Associazione ITACA al Palazzo Mayer, che presso l'area camper comunale in via Lungomare. Dal 1 al 4 agosto inoltre si terrà sul Lungomare Nord “Terra, aMARE i sapori”, un'esposizione di prodotti tipici a cura dell'Associazione Pro Loco di Fossacesia Marina. Il 10 agosto, in concomitanza con altre piazze d'Italia, si terrà presso la Cantina Sangro la manifestazione nazionale “Calici di Stelle” e sempre per quanto riguarda l'enogastronomia, si rinnova l'appuntamento di promozione dei prodotti agricoli fossacesiani organizzato dall'Amministrazione comunale, giunta alla ottava edizione, che diventa “Naturalmente a San Giovanni in Venere” il 18 agosto.



Tre i concorsi di bellezza: selezione provinciale di Miss Italia, tappa regionale di Miss Adriatico e la serata di beneficenza “InSeno per la vita – salute e bellezza a Fossacesia” con elezione di Miss Seno.



Tante le iniziative dedicate ai bambini, tra cui animazione in spiaggia, spettacoli di burattini e laboratori didattici di educazione ambientale in collaborazione con Legambiente. Per i piccini arriverà il 22 agosto il Villaggio itinerante Disney in piazza Fantini, con animazione e spettacoli, nell'ambito del Campionato internazionale giovanile di Baseball softball “Mundial hit” e 3° Trofeo di Topolino. Fossacesia ospiterà dal 19 al 25 agosto il girone ragazze softball a cui partecipano le squadre dell'Italia del Nord, Italia del Sud, Repubblica Ceca e Russia.

«Quest'anno abbiamo voluto rispolverare il nome che avevo dato vent'anni fa alle rassegne della Provincia di Chieti, Bellestate, che è rimasto nella mente e nel cuore della gente»- ha esordito il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio.- E sarà davvero una bella estate: ce n'è per tutti i gusti e nelle diverse zone di Fossacesia: mare, San Giovanni in Venere, centro cittadino e Villa Scorciosa».



10/07/2007 8.52