Estate 2007. A Roseto Patty Smith, Nada, Renzo Arbore, Franco Califano

ROSETO. Un giusto mix tra cultura e divertimento, consolidando gli appuntamenti oramai tradizionali senza accantonare curiosità e nuovi spunti. Questa la filosofia del cartellone delle manifestazioni estive che è stato presentato in conferenza stampa dal Sindaco Franco Di Bonaventura, dagli Assessori Ferdinando Perletta (Turismo) e Sabatino Di Girolamo ( Cultura).

Tra gli eventi di maggiore richiamo, due appuntamenti ormai storici dell'estate rosetana: “Roseto Opera Prima” (18 – 26 luglio) e la “Mostra Regionale dei Vini Tipici di Montepagano” ( 2 – 5 agosto) .

La rassegna cinematografica dedicata ai registi esordienti e, curata come di consueto da Tonino Valerii, propone sei film in concorso e tre appuntamenti speciali.



La Rassegna si apre, mercoledì 18 luglio con “Il 7 e l'8” di Ficarra e Picone, il 19 Notturno bus di Davide Marengo, il 20 Io, l'altro di Mohsen Melliti, sabato 21 primo evento speciale con il Regista PUPI AVATI a cui sarà consegnata la Rosa d'oro alla carriera.

Nel corso della serata sarà proiettato il suo ultimo lavoro La cena per farli conoscere. Si prosegue il 22 con La vera leggenda di Tony Vilar di Giuseppe Gagliardi, il 23 Shooting Silvio di Berardo Carboni, il 24 L'aria salata di Alessandro Angelici.

Mercoledì 25 luglio secondo evento speciale con il Regista MARIO MONICELLI che presenta il suo ultimo lungometraggio Le rose del deserto. La Rassegna si chiude giovedì 26 luglio con il regista Vittorio Moroni, già vincitore della rassegna nell'edizione 2005 ( Tu devi essere il lupo). Per l'occasione sarà proiettato il suo ultimo lungometraggio Le ferie di Licu.

Nel mese di agosto torna la Mostra Regionale dei Vini Tipici di Montepagano alla sua 36° edizione in programma da giovedì 2 a domenica 5 agosto. Vini, gastronomia, prodotti tipici ed appuntamenti convegnistici legati alla cultura della produzione vitivinicola, animeranno le serate nel Vecchio Borgo che per l'occasione riapre cantine e fondaci in disuso. Il programma è arricchito da tre concorsi legati al vino e al suo universo.

Tra gli ospiti di maggiore rilievo il cartellone estivo contempla la presenza Patty Smith, Nada, Giardini Di Mirò (14 e 15 luglio per il Soundlabs Festival); Renzo Arbore e l'Orchestra italiana ( 12 agosto - stadio Fonte dell'Olmo); Franco Califano e Articolo 31 (Notte Bianca 25 agosto).



Chicca dell'estate rosetana “Castellarte a Montepagano” che presenta una personale dell'artista Fabio Mauri e l'esposizione della copia autentica del Guerriero di Capestrano

Nel carnet delle manifestazioni si trovano inoltre tanti appuntamenti per i piccini come il Teatro del Mare ( 1 e 2 agosto e 6 e 7 agosto) con spettacoli e animazione di strada sul lungomare Celommi e “Nuvole” 17° edizione di Teatro per ragazzi. L'appuntamento è come sempre nel parco della Villa Comunale dal 3 al 5 agosto.

Torna inoltre il Festival della Solidarietà dal 27 al 28 luglio, iniziativa proposta dall'Associazione Dimensione Volontario.

La prima serata propone il teatro dialettale con la Filodrammatica Ariana.

La seconda serata prevede il tributo a Vasco Rossi con il gruppo “Le Bollicine” (Rotonda nord- ingresso libero).

Tra i numerosi appuntamenti anche il teatro dialettale nelle frazioni.



05/07/2007 10.21



[url=http://www.primadanoi.it/search.php?query=estate+2007&mid=6&action=showall&andor=exact]GLI ALTRI APPUNTAMENTI ESTIVI INABRUZZO[/url]