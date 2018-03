La "Cubana" di Pescara: Jenny Viant Gomez a Donnavventura 2007

PESCARA. Jenny Viant Gomez sarà una delle componenti del team di Donnavventura 2007. La spedizione, partirà da Kuala Lampur il 14 luglio e attraverserà tutta la Malesia.

Proprio in questi giorni è finita la settimana training a La Thuile in Val D'Aosta, dove le 12 finaliste selezionate, hanno effettuato duri allenamenti fisici e corsi specifici sulle attrezzature che avranno a disposizione durante la spedizione.Da L'avana a Pescara per amore, da Pescara in Malesia per passione.Jenny, è nata a Cuba 36 anni fa. Si trasferisce in Italia, a Pescara, dove vive con la sua dolce metà. Nella vita è traduttrice ed interprete ma si dedica anche al giornalismo e all'insegnamento della lingua spagnola.Le sue giornate trascorrono a ritmo frenetico, per spezzare la quotidianità da sfogo alla sua più grande passione: i viaggi. Nella sua vita ha visitato, Argentina, Brasile, Australia, Capo Verde, Stati Uniti, Messico, Singapore, Cina, Tunisia, Egitto e Turchia.In questa spedizione riuscirà a coniugare tutte le passioni essendo anche l'inviata speciale per il mensile tecnologico Jack. Grazie a queste virtù, al suo spirito di adattamento, al suo «crederci fino in fondo...sempre e comunque» e a quel tocco di multietnicità che può conferire al gruppo, sarà sicura protagonista Donnavventura in Malesia.10/07/2007 9.35