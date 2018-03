Pianella: Umberto Tozzi protagonista della Festa della Madonna delle Grazie

PIANELLA. Sarà il cantante Umberto Tozzi il protagonista dei due giorni di festa dedicati alla celebrazione della Madonna delle Grazie a Pianella, prevista per domenica, primo luglio, e lunedì prossimi, 2 luglio.

«L'attuale chiesa di Santa Maria delle Grazie – ha ricordato il sindaco, l'onorevole Giorgio D'Ambrosio – è stata costruita nel 1900, come cappella gentilizia di proprietà della famiglia Sabucchi, poi è stata distrutta completamente durante la seconda guerra mondiale, nel 1944, ma subito ricostruita tra il 1945 e il '46, conservando l'antica struttura, quindi la facciata è ancora oggi di carattere classico, con frontone, fregio e colonne doriche, e all'interno vi riposano le spoglie delle nobili famiglie pianellesi».

Tuttavia la celebrazione della festività religiosa ha in realtà un'origine molto più antica e se ne ritrovano tracce e testimonianze anche nell'opera ‘Il Regno delle due Sicilie' di Pasquale Castagna, risalente al 1853.

«La storia – ha ancora ricordato l'assessore ai lavori pubblici Gianni Filippone – ci racconta che, per tradizione secolare, il 2 luglio si svolgeva a Pianella la Fiera della Madonna delle Grazie che serviva a fornire gli animali da carriaggio al Reame di Napoli. Il rito più caratteristico era quando tutto il popolo si raccoglieva nella piazza maggiore del paese e l'alfiere, dopo aver passato in rassegna i cittadini, con il gonfalone spiegato, entrava con i pianellesi nella chiesa madre».

Il programma dei festeggiamenti, organizzati dall'associazione ‘Amici per la Vita', prevede per domenica, a partire dalle 18.30, una serie di appuntamenti prettamente religiosi, ossia la recita del Rosario nella Chiesa Borgo Carmine, seguita dalla Santa Messa e, alle 19.45, la Processione della statua della Madonna accompagnata dall'Associazione musicale Santa Cecilia ‘Banda Città di Pianella' che, dalla chiesa di Borgo Carmine si snoderà toccando la chiesa di San Nicola per concludersi nella chiesa di Santa Maria Allungo. In serata, alle 21.30, si svolgerà lo spettacolo di teatro dialettale ‘Avande Popole A la Riscosse', portato in scena dalla compagnia La Vilocche. Alle 23.30 ci sarà il tradizionale Ballo della Pupa e, alle 23.50, il cabaret abruzzese con Romeo ed Enea che si esibiranno in ‘La lima e la raspa'.

Lunedì 2 luglio ancora celebrazioni liturgiche presso la chiesa di Santa Maria Allungo alle 8.30, 10, 11.30, recita del rosario alle 18.30 e Santa Messa alle 19. Alle 19.45 riprenderà il via la processione della Madonna che toccherà Santa Maria Allungo, San Nicola, Borgo Carmine, San Nicola e Santa Maria Allungo. Alle 21.45 i fuochi pirotecnici e alle 22.15 i riflettori si accenderanno sul cantante Umberto Tozzi che, in due ore di concerto gratuito, ripercorrerà tutti i suoi vecchi successi, da ‘Ti Amo', ‘Tu' e ‘Gloria' che lo hanno reso famoso negli anni '70 e '80, sino a ‘Gente di mare'.



29/06/2007 10.08