Al via la terza edizione di Cineramnia

TERAMO. Gli "attori" fremono, le troupes europee stanno predisponendo tutto per girare a Teramo e il Cineforum può quindi annunciare le tante iniziative che daranno corpo alla terza edizione di Cineramnia, l'evento cinematografico che vede i cittadini teramani cimentarsi per 5 giorni nella recitazione.

Da lunedì 18 a sabato 23 giugno i 200 teramani che hanno preso parte ai provini di Cineramnia 2007 si metteranno quindi a disposizione delle troupes europee provenienti da 5 scuole e istituzioni cinematografiche di qualità (il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, la London Film Academy, la Deutsche Film und Fernsehakademie von Berlin, la Film and Tv School of Prague e la Federation of Independent Filmakers of Poland), mentre si alterneranno a Piazza Sant'Anna laboratori di cinema, proiezioni di film con registi e sperimentazioni live sull'audiovisivo e il vissuto della provincia.





Il programma della manifestazione



LABORATORIO PLASTILINA bambini:

periodo: da martedì 19 a venerdì 22 giugno

orario: 10:30-12:30

luogo: Sala Caraciotti, Via Antica Cattedrale



LABORATORIO PLASTILINA adulti:

periodo: da lunedì 18 a sabato 23 giugno

orario: 15-19

luogo: Sala Caraciotti, Via Antica Cattedrale



DALL'IDEA AL SET

Proiezione del film UNO SU DUE di Eugenio Cappuccio

giorno: giovedì 21 giugno

orario: 21

luogo: Piazza Sant'Anna

Ospiti: Michele Pellegrini (sceneggiatore), Francesco Cenni (sceneggiatore), Eugenio Cappuccio (regista)



TERAMO PER IL CINEMA

Proiezione del film LA VERA LEGGENDA DI TONY VILAR di Giuseppe Gagliardi

giorno: mercoledì 20 giugno

orario: 21

luogo: Piazza Sant'Anna

Ospiti: Gianluca Stuard (montatore), Giuseppe Gagliardi (regista), Sarah Pennacchi (produttrice)



MODERN INSTITUTE (Teho Teardo + Martina Bertoni) live

giorno: venerdì 22 giugno

orario: 21:30

luogo: piazza Sant'Anna



13/06/2007 8.30