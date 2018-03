Dal 24 giugno Musicarte nel parco di villa Sabucchi a Pescara

PESCARA. La XII° edizione del Festival “Musicarte Nel Parco 2007”, per l'alto valore culturale è stato insignito Targa d'argento dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Il festival si inaugurerà il prossimo 24 giugno presso il Parco di Villa Sabucchi , in viale Bovio a Pescara e si concluderà il 2 agosto; sono in programmazione 15 concerti, tutti ad ingresso gratuiti.

Al Festival saranno presenti i responsabili dell'associazione Amnesty International – sez. 166 – Pe - che durante i concerti illustreranno al pubblico le nobili e valorose istanze che Amnesty porta avanti quest'anno.



Calendario concerti:



Domenica 24 giugno - Inaugurazione Rassegna -

TRIO MANTICE ARMONICO

GIANCARLO DI GIOVANNI- ALISIA FRAGASSI, ROCCO RONCA - fisarmoniche

Musiche di : Bach,Mozart, Boellmann, Piazzolla



Lunedì 25 giugno -

QUARTETTO D'ARCHI “MANDEVILLE” - Itinerari sonori del'900

Musiche di :Grieg, Barber, Puccini , Morricone

Sabato 30 giugno - “NEW AGE DUO - AMBIENT MUSIC”

M .GABRIELLA CASTIGLIONE - pianoforte ALBERTO BIONDI - batteria, percussioni, cordofoni

Musiche di : Einaudi, Glass, Satie, Sakamoto, Hisaishi,Allevi, Yanni, Mertens, Lanz, Tiersen



Domenica 1 luglio

OMAGGIO ALLA MUSICA DA FILM

Duo: pianoforte , oboe e corno inglese : FRANCESCA DE LUCA e CLAUDIO DI BUCCHIANICO

Musiche di : Saint Seans,.Piovani, .Morricone, .Rota, .Williams, .Mancini, Disney, Piazzolla



Lunedì 2 luglio

RECITAL DI PIANOFORTE - PIERLUIGI DE ALOYSIO

Musiche di :Scarlatti,Mozart, Schubert, Albeniz



Martedì 3 luglio

RECITAL DI PIANOFORTE - ANDREA D'AGOSTINO

Musiche di :Scarlatti, Beethoven, Debussy, Ravel



Mercoledì 4 luglio

OMAGGIO A ROBERT SCHUMANN - MARIO DI RENZO - pianoforte



Giovedì 5 luglio

Vincitori del VI° Concorso Internazionale “CITTA' DI ATRI ” 2007



Venerdì 6 luglio

OPERAZIONE NOSTALGIA - Le celebri romanze del passato

RENATO CALDARALE - baritono SILVIA TIERI - soprano VITTORIO CENTOLA - pianoforte



Martedì 17 luglio

RECITAL DI CHITARRA NEW AGE - ALESSANDRO CAVALLUCCI

PERCORSO AD IMMAGINI:MARE ,ACQUA E TERRA



Mercoledì 18 luglio

Duo di chitarre: PERCORSI DEL '900- jazz , classico, fusion, etnico, new age

ANTONELLO ANTONUCCI e LORENZO DI MARCOBERARDINO



Martedì 24 luglio

GIANNI DE CHELLIS PROJECT - TRIO ROCK in: Favole per adulti e la Guerra dei sensi

GIANNI DE CHELLIS - chitarra GIULIANO DE LEONARDIS - basso ANDREA MARTELLA - batteria



Mercoledì 25 luglio

“IL ROMANTICISMO DI BRAHMS E SMETANA”

SILVIA D'ANNUNZIO violino CINZIA ZUCCARINI- violino

HAZEL GODDARD - viola SIMONA ABRUGIATO - violoncello



Domenica 29 luglio

I° parte - AMP WHITE SOUL : diretto da MARCO NAPOLI

II°parte - ARS ANTIQUA in Intreccio amoroso



Sabato 2 agosto

RECITAL DI FISARMONICA e BANDONEON - MARCO GEMELLI