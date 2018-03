Il Premio Clessidra in Musica 2007 ai Vega’s

CASTEL DI SANGRO. L'Associazione Culturale “La Clessidra” di Castel di Sangro ha reso noto il nome della band a cui sarà consegnato il Premio istituito quest'anno, ma che si preannuncia come un appuntamento fisso: con cadenza annuale, infatti, il Premio Clessidra in Musica verrà assegnato al musicista (o gruppo) abruzzese che nel corso degli ultimi dodici mesi di volta in volta si sarà maggiormente contraddistinto nel mondo della musica e avrà dato lustro alla regione Abruzzo.

Con la prima edizione del Premio, che rientra nell'ambito della Prima Festa del Giovane, l'Associazione Culturale “La Clessidra” ha assegnato la targa al gruppo rock aquilano dei Vega's, trionfatore al Primo Maggio Tutto l'Anno 2007, concorso che permette al vincitore di esibirsi sul palco del megaconcerto di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma il 1° maggio, davanti ad una platea vastissima e in diretta televisiva nazionale e dove i Vega's hanno strappato al pubblico più applausi di quelli riservati ai big.

Il loro successo li ha portati ad esibirsi in numerosi e prestigiosi festival in Italia e all'estero e sono diventati una delle band più richieste dai media, come dimostrano le partecipazioni al Maurizio Costanzo Show e al Roxy Bar di Red Ronnie.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 4 agosto nel Teatro Francesco Paolo Tosti durante la giornata conclusiva della Prima Festa del Giovane, con la partecipazione delle autorità locali e di Antonio Ranalli e Devis Di Cioccio, rispettivamente direttore artistico e Presidente di Primo Maggio Tutto l'Anno – Sezione Abruzzo, concorso che ha lanciato i Vega's, poi vittoriosi anche nella fase nazionale. L'occasione permetterà di approfondire il tema “Mondo discografico e band emergenti” in un dibattito moderato dal musicologo Andrea Del Castello, ideatore e promotore del premio, e in cui interverranno vari specialisti del settore.

La band si esibirà poi in concerto la stessa sera al Parco Madonna delle Grazie, per il Festival omonimo giunto alla quarta edizione.



26/05/2007 9.35