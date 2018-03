Due pescaresi alla finale del Torino flash festival

PESCARA. Ci sono anche due pescaresi in finale al Torino Flash Festival (www.flashfestival.it)

la più importante kermesse italiana sui cortometraggi in flash e grafica vettoriale, con opere in concorso provenienti da tutto il mondo, dalla Russia all'Argentina. Il formato flash permette di descrivere immagini e animazioni assai complesse in pochissimi kilobyte, rendendolo lo standard ideale per il web.

Il filmato, intitolato “Sia fatta la tua volontà” è un corto della durata di un minuto e trenta secondi sul tema dell'eutanasia e della libertà di scelta ed è stato ideato da Francesco M. De Collibus e realizzato da Virginia Capoluongo entrambi di Pescara.

Virginia Capoluongo classe 1976, dopo essersi laureata con il massimo dei voti all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, dove attualmente insegna Tecniche della rappresentazione digitale, si occupa di grafica pubblicitaria creativa. Francesco M. De Collibus (1979) quando non ha qualche idea assurda da proporre a Virginia, fa il consulente IT per una multinazionale.

La serata finale con premiazione avverrà domani Mercoledì 23 Maggio a Torino in Piazza Emanuele Filiberto.

La serata avrà luogo in contemporanea anche sul mondo virtuale di Second Life.

Il cortometraggio è visibile al sito www.questononeunsito.it/siafatta .



22/05/2007 11.30