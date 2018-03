Cinema. Torna nelle sale italiane David Fincher con "Zodiac"

Protagonista del terzo weekend di maggio, nelle sale italiane, sarà il nuovo lavoro cinematografico di David Fincher,. Il regista, reso famoso da opere apprezzatissime come “Seven” e “Fight Club”, presenta ancora una volta un thriller mozzafiato e sofisticato con protagonisti, tra gli altri, Robert Downey Jr.(“Assassini nati”, “Gothika”, ) e Jake Gyllenhaal (“Donnie Darko”, “I segreti di Brokeback mountain”, ).La trama: basato sulla vera storia di un serial killer americano di inizia anni Settanta, il film è incentrato sulla furia devastatrice di quest'uomo, che prese in giro per decenni le autorità americane e terrorizzò un'intera città (San Francisco) e la nazione tutta. “Non annuncerò più a nessuno gli omicidi che commetterò, sembreranno rapine ordinarie, omicidi passionali e qualche falso incidente ”. Messaggi cifrati, omicidi nascosti, dare la caccia al killer divenne una vera e propria ragione di vita per quattro uomini, che vedremo nella pellicola, tanto centrale da far intrecciare la loro quotidianità con la sterminata serie di indizi lasciati dal killer.È proprio questa ossessione che diventa lo spunto centrale della trama, e sulla quale si basa l'intero intreccio narrativo: un modo originale per raccontare un fatto di cronaca anomale e, forse proprio per questo, “cinematografico”.Ernesto Valerio 18/05/2007 10.24