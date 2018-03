A Tortoreto "Samarcanda Sconcerto"

TORTORETO. Il Comune di Tortoreto e l'associazione culturale “Samarcanda” organizzano dal 24 al 30 aprile 2007 la manifestazione “Cabaret Sconcerto” giunta alla sua 8° edizione.

“Cabaret Sconcerto”, rassegna di cabaret, teatro e musica, nella grande “Samar Tenda” da 700 posti installata a Tortoreto Lido in Piazza Berlinguer mette in scena un cartellone quest'anno particolarmente ricco.





7 gli appuntamenti previsti:

• 24 APRILE la musica italiana d'Autore della “Italian Band” di Gianfry Prezioso che presenta in anteprima la sua ultima produzione musicale “In direzione ostinata e contraria: le canzoni di de Andrè e gli altri cantautori degli anni ‘80” . Due ore di grande musica.

• 26 APRILE ORE 10,30 il teatro ragazzi della “Compagnia Magma di Roma” in “L'Idea del secolo”, spettacolo premiato come migliore proposta teatrale nell'ambito del progetto “Attiva-Mente” del Ministero della Pubblica Istruzione.

ORE 21 il teatro dialettale della “Allegra compagnia” di Pescara che si esibisce per la prima volta in provincia di Teramo

• 27 APRILE il cabaret del 1° Festival nazionale del cabaret “Città di Tortoreto” con la presenza già assicurata da 8 comici dello staff di “Colorado cafè” e “Seven show”

• 28 APRILE la commedia comica “Chat Rooms” del “Lab Theatre” di Roma presentata in anteprima nazionale a Tortoreto dopo il successo clamoroso dei loro primi lavori teatrali.

• 29 APRILE la musica jazz con “Sabatino Matteucci and Five Machine quintett” che presentano il disco “Stanky ma funky” con Paolinho Xquerè special guest

• 30 APRILE il teatro comico di Grazia Scuccimarra che presenta in anteprima per l'Abruzzo il suo nuovo spettacolo “Facce di bronzo”.





Subito dopo, martedi 8 maggio Samarcanda presenta lo spettacolo “Povero Silvio!” di Antonio Cornacchione in scena al palazzetto di Mosciano, primo appuntamento di “Moscianowave “la madre” di tutte le rassegne comiche abruzzesi,” giunta alla sua 12° edizione



