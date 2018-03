Festival bande musicali: Cina e Polinesia a Giulianova

GIULIANOVA. La Cina e la Polinesia con le rispettive band caratterizzeranno l'VIII edizione del 'Festival internazionale delle bande musicali di Giulianova' (21-25 aprile), cui partecipano 9 nazioni e 12 band, per la prima volta patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal ministero degli Esteri.

La Regione ha contribuito alla realizzazione del primo volume sul festival che raccoglie le immagini delle edizioni passate. Lo ha affermato l'assessore alla Promozione Culturale Betty Mura nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa cui ha preso parte Mario Orsini, presidente dell'associazione culturale 'padre Candido Donatelli' ideatrice della manifestazione.

Parate di bande con musicisti in abiti tipici provenienti da Lettonia, Estonia, Malesia, Bulgaria, Polonia, oltre all'Italia, caroselli e spettacoli, saranno l'attrattiva del festival nella cornice di piazza Buozzi, nelle strade e sul belvedere della città costiera.

Anche quest'anno le band promozioneranno la loro presenza con una sfilata in anteprima nelle quattro province abruzzesi.

La Cina, sarà a Pescara, in orario ancora da stabilire, il 21 aprile, e nel pomeriggio a Teramo,il Guadadalupa sarà il 21 a L'Aquila, la Lettonia sempre il 21 a Chieti.

«Sui voli internazionali e nazionali Air One del 15 aprile scorso - ha aggiunto Orsini - il festival era pubblicizzato sulla rivista di bordo».

Il gruppo vincitore verrà per la prima volta premiato con la coppa d'argento della Presidenza della Repubblica; al secondo e terzo classificato andranno rispettivamente le coppe della Regione e della Provincia.Anche l'Abruzzo avrà il suo momento d'onore con la banda dell'Accademia musicale di Miglianico che lo rappresenta in un contesto «che promuove sì il territorio, ma, anche l'integrazione tra popoli e culture diverse», ha aggiunto Mura.

«Il festival - hanno anticipato Gianni Tancredi,Michele Maruccia e Simona Cartone - prevede un concorso: saranno premiate la migliore banda da sfilata, i costumi più belli, miss majorettes. Varie saranno le sezioni dei premi: Premio Giuria, Premio Stampa, Premio Coreografia, Premio al maestro della banda vincitrice».

L'iniziativa si avvale del patrocinio del Presidente della Regione, della Provincia di Teramo, del Comune di Giulianova.



20/04/2007 9.03