Marco Bellocchio nella giuria del concorso ''Mario Nascimbene Award''

ORSOGNA. Sarà Marco Bellocchio – il regista de «I pugni in tasca», «L'ora di religione» e «Buongiorno, notte» – il presidente della giuria del «Mario Nascimbene Award», concorso internazionale di musiche da film promosso dal Comune di Orsogna (Chieti) e da MusicArte International, giunto alla sesta edizione.

La serata finale si svolgerà nel Teatro «Camillo De Nardis» di Orsogna, il prossimo 16 giugno, alle ore 21.30. Al vincitore andrà una borsa di studio di 2.500 euro.

E' possibile iscriversi entro il 9 maggio, seguendo le indicazioni del regolamento pubblicato sul sito Internet www.nascimbeneaward.net. Info: 0871.671104. Ai partecipanti sarà richiesto un commento musicale inedito di alcune scene tratte dal film «Anno Uno» di Roberto Rossellini, la cui colonna sonora originale fu realizzata da Nascimbene. Gli artisti non devono possedere un particolare titolo di studio, ma le capacità e il talento di scrivere una colonna sonora. Dopo aver ricevuto il dvd contenente lo spezzone del film, avranno un mese di tempo per realizzare il lavoro e potranno musicare le scene liberamente.



Il premio è dedicato a Mario Nascimbene (Milano 1913 - Roma 2002), autore di oltre 400 colonne sonore per il cinema italiano e internazionale. Compose musiche per Fellini, Rossellini, Antonioni, Vidor, Ustinov, Mankiewicz, De Santis, Zurlini, Lizzani. Fu il primo compositore italiano a lavorare per Hollywood.

Della giuria faranno parte anche i compositori per il cinema Andrea Guerra (sue le musiche di «Hotel Rwanda», «Le fate ignoranti», «La finestra di fronte», fino a «La ricerca della felicità» di Gabriele Muccino con Will Smith), Riccardo Giagni («L'ora di religione», «Buongiorno, notte», autore di colonne sonore per Luciano Odorisio, Mimmo Calopresti, Carlo Lizzani, Sabina Guzzanti), i musicisti e compositori Silvio Feliciani e Remo Vinciguerra, nonché Caterina Nascimbene, moglie di Mario e componente dell'Ente David di Donatello. Presidente onorario del Premio è il critico cinematografico Gian Luigi Rondi . L'organizzazione e la direzione artistica sono a cura del musicista Andrea Mascitti.



Negli anni scorsi, della giuria hanno fatto parte, tra gli altri, Nicola Piovani, Michele Placido, Giancarlo Giannini, Roman Vlad, Carlo Lizzani, Luciano De Crescenzo, Alessandro Haber, Renzo Rossellini, Carlo Rustichelli, Mario Verdone, Roberto Pregadio, Lino Patruno.

Sul rinnovato sito Internet www.nascimbeneaward.net è disponibile una versione ridotta del documentario "Il musicista e la macchina da presa" dedicato a Nascimbene, con interviste inedite a Ennio Morricone, Gian Luigi Rondi, Renzo Rossellini, Ermanno Comuzio, Florestano Vancini, Giancarlo Cersosimo.



