«Abbiamo ucciso Silvio… gratis»

L’INTERVISTA. BOLOGNA. Tutto il gruppo di lavoro è in fibrillazione. Tra un giorno (4 marzo 2007) esce nelle sale "Shooting Silvio", il film che racconta l'ossessione di Kurtz, un giovane e ricco orfano, per la figura dell'ex premier Berlusconi tanto da decidere di ucciderlo, perchè ritenuto l'origine di tutti i mali d'Italia. Il film creerà sicuramente scalpore per una idea forte come quella di sopprimere uno degli uomini politici italiani più influenti del momento.

E il rischio è quello che la pellicola venga etichettata come "comunista" o, peggio, terrorista. Ma i diretti interessati sgomberano il campo da un ipotetico prodotto politico o violento e assicurano che si tratta di un «esperimento» che potrebbe aprire la strada ad un nuovo genere cinematografico, tra il documentaristico e il futuristico.Il regista e sceneggiatore Berardo Carbone, pescarese doc, ha una voce simpatica che dichiara già dalle prime battute i suoi 30 anni.Quando lo chiamo è preso dal vortice pre-debutto.E' a Bologna e per sentirmi deve allontanarsi dagli amici e collaboratori che parlano ad alta voce.Passiamo subito al tu, siamo quasi coetanei e mi avverte: «ho poca batteria enon ci sono telefoni fissi nei paraggi spero si faccia in tempo ».Lo spero anche io.«Tanto, dieci minuti bastano, vero?».Certo che bastano, gli dico, già consapevole che ci faremo una bella chiacchierata di almeno venti minuti.E comincio a pregare che la batteria non ci abbandoni.Berardo è un amante del cinema, è facile intuirlo dai suoi discorsi.Le sue parole scorrono via rapide un po' per la batteria che incombe su di noi ma anche perché la sua mente è una di quelle menti veloci che pensano e bruciano tutto, intuizioni e pensieri, in una frazione di secondo.Il film è costato 140 mila euro. I compensi per la troupe 250.000 euro, e tutti verranno pagati se e quando il film li incasserà.«Ti assicuro che di Kurtz in me non c'è niente. La sceneggiatura è nata esattamente tre anni e mezzo fa. Ero in macchina, insieme ad un altro amico pescarese che ha scritto con me, Carlo Durante. Stavamo ascoltando alla radio una trasmissione in cui si parlava di una delle solite gaffe delCavaliere. In quel momento abbiamo pensato che dovevamo assolutamente scrivere qualcosa per far capire che siamo persone lontane da lui e da quel mondo»«E' una cosa forte, è vero. Ma non c'è uno spirito violento.Il gesto viene condannato aspramente in tutto il film anche dagli amici del protagonista. Era un modo come un altro per prendere una posizione forte».«Nel film ci sono tante citazioni, c'è qualcosa di Coppola, c'è Monicelli, Kubrick. Amo il cinema alla Tarantino che usa il cinema come uno strumento di se stesso».«Sto avendo già un parziale riscontro di cosa pensa la gente che ha letto la sceneggiatura. Dalle email ricevute un 70% appoggia e condividee un 30% pensa che sia una trovata di pessimo gusto».«No, figurati silenzio assoluto da partedell'interessato. Ma mi hanno detto che oggi (ieri per chi legge, ndr) su un giornale è uscito il commento di un esponente di Forza Italia che si augura che il film non venga proiettato nelle scuole »«Non lo so, ma non credo. Diciamo che non è un nostro intento. Non abbiamo fatto questo film né per esaltarlo né per indurre l'elettorato a boicottare il personaggio politico».«Quella battuta ci piaceva e di sicuro c'era anche la volontà di far capire che il mondo dei giovani si autoproduce. Ma il protagonista del nostro film è un orfano senza problemi di soldi, che investe su un suo prodotto senza sacrifici. Ha i contanti a disposizione e questo non è stato affatto il nostro caso »«Ti dirò ho avuto una proposta del genere. Non mi avevano imposto un protagonista, mi avevano semplicemente detto che dovevo togliere Berlusconi .»«Ho detto di no».«Esatto. Il film era nato così e abbiamo voluto lasciarlo così».« "Otto e mezzo" di Fellini, "Il grande dittatore" diChaplin e "Pulp Fiction" di Tarantino»«Perché volevamo che fosse il primo esperimento di cinema a democrazia diretta, in cui lo spettatore può partecipare e vivere il film prima di sedersi in sala»«Che Shooting Silvio è un film violento»«Che Shooting Silvio è un film violento»«Non a destra»«Che guaio»«Sì, ma poi sono stato contento quando è tornato al suo posto e ho pensato che comunque questa crisi di governo potesse essere, in qualche modo, strategicamente funzionale all'uscita del nostro film».«Non amo molto le categorizzazioni e ripeto, questo non è un film politico»«E' un abilissimo comunicatore»«Ho la sensazione che alteri gli equilibri di una corretta democrazia»«Ne guardo poca. unpo' come si ascolta la radio distrattamente e dove capita».«Sì. Il film uscirà a Pescara, la città in cui sono nato io e buona parte del mio gruppo di lavoro. Shooting Silvio sarà in proiezione dal12 al 19 aprile al cinema Arca».«C'è un altro film, già in cantiere. Il meccanismo sarà simile a questa pellicola, sarà un cinema che si butta nel sociale. Ma adesso c'è Shooting Silvio »Alessandra Lotti 03/03/2007 9.35[url=http://www.shootingsilvio.com/trailer/trailer_big.zip]SCARICA IL TRAILER (9 MB)[/url][url=http://www.primadanoi.it/upload/virtualmedia/modules/bdnews/article.php?storyid=8718]TUTTO SUL FILM[/url]