Parte Ruote e Motori Show

LANCIANO. Conto alla rovescia a Lancianofiera per l’edizione 2007 di Ruote e Motori Show, il salone dell’auto e motociclo ed evento motoristico più importante del centro sud Italia, in programma a Lanciano (Chieti) dal 2 al 4 marzo, con orario 9.30-19.30.

La rassegna mette in mostra le novità di settore ed offre entusiasmanti momenti di spettacolo, con le evoluzioni in pista dei campioni di velocità nelle discipline Rally, Motocross e gare ufficiali di Supermotard, frontiere del brivido su due e quattro ruote. Con una massiccia presenza annuale di visitatori, “Ruote e Motori Show“ è la seconda più importante rassegna del settore in Italia, dopo il Motor Show di Bologna.

«Momento espositivo e spettacolo è la nostra risorsa vincente - sottolinea il presidente di Lancianofiera Donato Di Fonzo - nei 20 mila metri quadri espositivi saranno presenti oltre 40 espositori, in rappresentanza di tutti i principali marchi motoristici. E guardiamo anche alla crescita imprenditoriale del territorio, che ospita una delle più sviluppate aree industriali d'Italia».

A Lancianofiera si potranno ammirare anche splendide Ferrari e auto Lancia d'epoca che hanno fatto la storia del rally. Diverse le esibizioni per la formula Challenge con vetture ufficiali Martini. Nel settore moto spicca la presenza della casa madre Honda Italia. L'azienda nipponica, leader del settore, regalerà agli appassionati momenti di vero sport con il Team Racing Fausto Gresini, che porterà a Lanciano le moto ufficiali Gp e Sperbike Honda impegnate ai prossimi mondiali in Qatar. Una ghiotta anteprima. A Ruotee Motori si riflette anche sulla legalità coinvolgendo le scuole. Particolare la collaborazione con l' Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E.Fermi” di Lanciano che ha realizzato un proprio progetto.

Venerdì si parte con la tavola rotonda “Al di là del muro, parliamone”, al quale prederanno parte Esercito Italiano, Carabinieri, Polizia, Finanza, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria.

Sabato convegno sulla sicurezza stradale “Piacere di guidare”, a cui prenderanno parte i magistrati Ciro Riviezzo, membro togato del Csm, Mirella Agliastro, ispettore generale del Ministero della Giustizia, ed il vice presidente di Honda Italia Silvio Di Lorenzo. Madrina della rassegna sarà la bellissima Maddalena Corvaglia, motociclista provetta. Una conferma del binomio donne e motori. ”Anche quest'anno ci aspettiamo un enorme successo”, conclude il direttore Ciro Pasquini.



28/02/2007 10.51