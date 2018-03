Piero Mazzocchetti approda su You Tube

In queste ore Piero Mazzocchetti si sposta tra Roma, Pescara e Monaco di Baviera.I suoi impegni sono aumentati, partecipa a trasmissione televisive anche italiane (l'ultima "Niente di Personale" su La7 condotta da Antonello Piroso) e si sta preparando per il Festival di Sanremo a cui parteciperà tra la sezione dei big.E la sua voce sbarca anche su You tube, il sito dei video da scaricare gratis più famoso del mondo.Un buon punto di partenza per farsi conoscere.Ora Piero deve giocarsi bene tutte le sue carte e sembra dosare bene la sua presenza dopo l'ondata di curiosità nei suoi confronti.Ecco allora che arriva in soccorso anche la Rete e così il passaparola è molto più rapido così come la possibilità di uscire dall'ombra. Ecco allora il primo video fatto di foto accompagnato da una hit che riesce a prendere subito la mano dell'ascoltatore e lo porta lontano. Un ritornello accattivante, una voce che si dimostra potente.Solo uno, per il momento, il file che lo riguarda: "Amore mio", uno dei brani che in Germania ha riscosso maggior successo.Un modo come un altro per gli italiani per cominciar a conoscere un pò meglio.E questa "Amore mio" sembra proprio un buon biglietto da visita da presentare agli ascoltatori italiani: tra il melodico e il pop nasconde all'inizio le doti da tenore di Mazzocchetti che poi vengono svelate alla fine del brano.E prima del Festival si correrà ai ripari anche per il sito internet del cantante http://piero-mazzocchetti.de/ al momento solo in lingua tedesca, ma su cui è possibile sentire altre sue interpretazioni musicali.

