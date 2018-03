Doppio concerto di Conte a Teramo, è corsa all’acquisto dei biglietti

TERAMO. E' corsa all'acquisto dei biglietti per i concerti che Paolo Conte, nell'ambito del Winter Festival promosso dalla Provincia di Teramo, terrà a Teramo il 22 e il 23 gennaio al cine-teatro Comunale (l'inizio è fissato alle ore 21). L'associazione Musica & Parole e Service Time, che curano l'evento dal punto di vista tecnico-organizzativo, hanno già venduto gran parte dei tagliandi disponibili per le due serate (1.100 su circa 1.500). Hanno acquistato il biglietto in prevendita, solo per citare alcuni esempi, anche da Milano, Taranto, Genova e persino da Palermo per poter assistere a quelle che, almeno finora, sono le due uniche date italiane previste dal cantautore astigiano per il tour 2007.

Sarà, in ogni caso, il primo concerto del nuovo anno per Paolo Conte, che ha festeggiato da poco il traguardo dei 70 anni con riconoscimenti e auguri che gli sono giunti da ogni parte d'Italia e, come è avvenuto per il messaggio del presidente della Camera Fausto Bertinotti, anche dalle più alte cariche istituzionali.

La scaletta del doppio concerto di Teramo, con ogni probabilità, ricalcherà quella delle recenti date italiane – Conte si è già esibito a Pisa l'11 dicembre e a Bologna il 12 dicembre – con alcuni dei pezzi più belli del suo repertorio classico. Tra questi, non mancheranno le canzoni Come-di, Bartali, Diavolo Rosso e Via con me.



«Mi preme ricordare – afferma l'assessore alla Cultura Rosanna Di Liberatore – che l'organizzazione di un grande evento come il doppio concerto di Conte, analogamente a quanto avvenuto l'anno scorso per la storica esibizione di Lou Reed, è possibile a Teramo solo grazie ad un grande sforzo organizzativo e, in questo caso, al contributo economico della Provincia di Teramo. Siamo stati bravi nell'essere riusciti ad aprire un varco in quello che di solito è un circuito riservato alle grandi città. L'intenzione del presidente e dell'intera giunta è quella di continuare a proiettare la provincia di Teramo in ambito nazionale ed internazionale».

Da ricordare che il Winter Festival, giunto alla seconda edizione, propone oltre alle due serate con Paolo Conte anche uno spettacolo con Daniele Luttazzi a Mosciano, il 23 febbraio, al palasport, alle ore 21.



08/01/2007 15.17