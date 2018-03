Il gruppo aquilano Vega’s vince il trofeo "Miti della Musica"

BOLOGNA. Gli aquilani Vega's hanno vinto la terza edizione del Trofeo “Miti della Musica Wolkswagen”. Il riconoscimento è stato assegnato alla band abruzzese ieri pomeriggio alla Fiera di Bologna, in occasione della giornata conclusiva del 31° Motorshow.

Presso il padiglione della Wolkswagen, i Vega's si sono esibiti insieme agli altri finalisti del concorso, e alla fine hanno avuto la meglio.

A condurre la manifestazione Red Ronnie, una vecchia conoscenza dei Vega's, visto che l'ensemble era già stato selezionato tra le migliori band emergenti italiane per partecipare alle trasmissioni “Help” e “Roxy bar” (presentate, appunto, da Red Ronnie). I Vega's si erano anche esibiti nell'ambito dell'I-Tim tour edizione 2002, e nell'estate 2004 erano stati nuovamente ospiti di Red Ronnie in occasione dell'uscita del loro album d'esordio, intitolato “Popshock” e pubblicato a luglio di quell'anno con distribuzione Sony e produzione a cura di Ninfa e Riccardo Rinaldi. Sempre nel 2004, Mtv li aveva selezionati per aprire a Rimini uno dei 6 concerti della nota rassegna “Coca Cola Live@Mtv”.

I Vega's, aquilani purosangue nonostante definiscano Bologna la loro seconda casa (e quindi si può dire che in un certo senso non abbiano giocato in trasferta, anche se Red Ronnie ha espressamente detto che provenivano dal capoluogo abruzzese), si sono formati nel 2001.

Sin dalle prime performance live, il gruppo ha attirato l'attenzione dei locali e degli addetti ai lavori, partecipando a diversi festival – il 2003 li ha visti sul palco di Arezzo Wave a rappresentare l'Abruzzo come migliore band della nostra regione – ed esibendosi come opening act band ai concerti di Divine, Afterhours, Wolfango e Subsonica.

La vocazione “on the road” dei Vega's si esplica nel fatto che i ragazzi girano spesso l'Italia con i propri show.

È senza dubbio il cross-over tra rock ed elettronica ciò che caratterizza lo stile della musica dei Vega's, aperta ad ogni tipo di collaborazione, tanto che la band vanta persino la partecipazione, con il brano “Il tuo nemico”, alla colonna sonora del film “L'orizzonte degli eventi”, con Valerio Mastandrea e la regia di Daniele Vicari.

Non solo: la vocalist Cristiana è presente anche nell'album “Funky Farmers” dei Feel Good Productions, in cui ha partecipato come guest star con lo pseudonimo “Yunis”.

Per saperne di più sui Vega's, basta cliccare sul loro nuovo portale: www.vegasonline.it.

Rispetto a pochi mesi fa, l'indirizzo è lo stesso di prima, ma il sito è stato completamente rinnovato, arricchendolo di news, foto dei componenti, free downloads, links, ecc In più, una novità assoluta per i Vega's: il guestbook, dove gli utenti possono lasciare i propri messaggi al gruppo. D'altronde adesso, dopo la prestigiosa vittoria ai “Miti della Musica”, è facile prevedere che il numero dei post (e dei contatti) aumenterà.

Massimo Giuliano 18/12/2006 9.13