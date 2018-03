Tutti gli appuntamenti natalizi in Abruzzo

AGGIORNAMENTO 29 DICEMBRE



AGGIORNAMENTO 29 DICEMBRE

Anche quest'anno la Provincia di Pescara – assessorato alla Cultura – presenta un ricco calendario di concerti natalizi in sette Comuni del territorio provinciale. “In Canto Natalizio”, rassegna di cori della provincia di Pescara giunta alla sua settima edizione, costituisce ormai una manifestazione culturale di tradizione, che sposa la musica della polifonia sacra con le tipiche composizioni natalizie e con i canti popolari d'ispirazione religiosa.Questo il calendario:Pescara -Venerdì 15 dicembre, ore 20,30 Provincia di Pescara (piazza Italia)Coro ValpescaraCoro Amici del canto polifonico di SpoltoreCoro folkloristico di San ValentinoCoro polifonico di PescaraInsieme Vocale DiscantusCoro cantori d'AbruzzoCorale Santa CeciliaCoro polifonico San Francesco di PopoliBussi , domenica 17 dicembre, ore 20,30, Sala del Consiglio ComunaleCoro folkloristico di San ValentinoGruppo corale polifonico di PopoliCoro polifonico folkloristico “Isa Di Carlo” di BussiPenne - mercoledì 20 dicembre, ore 19,30, Chiesa San DomenicoCoro folkloristico di PiccianoCoro polifonico di PescaraRosciano, giovedì 21 dicembre, ore 19,30, Chiesa Assunzione della B.V.MariaCorale Santa CeciliaCoro Sotto la TorreCoro polifonico San Francesco di PopoliMoscufo, sabato 23 dicembre, 0re 21, Chiesa San CristoforoCoro Monte CamiciaCittà Sant'Angelo, giovedì 28 dicembre, ore 21, Teatro ComunaleCoro ValpescaraCoro Amici del canto polifonico di SpoltoreInsieme Vocale DiscantusMontesilvano, domenica 7 gennaio, ore 19, parrocchia Santa Maria – Madre della ChiesaCoro Cantori d'AbruzzoCoro Beato NunzioCoro polifonico folkloristico Sant'AndreaCon un suggestivo concerto dedicato ad Antonio Vivaldi prenderanno il via domani sera le manifestazioni in programma nell'ambito della rassegna “Natale in piazza Salotto” organizzata dall'Amministrazione Comunale con la direzione artistica di William Zola. Alle ore 21, nella chiesa di san Pietro Apostolo, in piazza Primo Maggio, il coro della Virgola e l'Orchestra da camera “Benedetto Marcello” diretti dal Maestro Pasquale Veleno, eseguiranno il concerto “Vivaldi: la voce, le voci” (soprani Manuela Formichella, Silvia Ulpiani, tenore Sandro Naglia). Il programma prevede: “Credo” per coro a 4 voci miste, archi e basso continuo; “Laudate Pueri Dominum”, salmo 112 in Sol maggiore per soprano solo e orchestra; “Magnificat” in sol minore per soli, coro e orchestra.Il Coro della Virgola nasce nel 2000 su iniziativa dell'attuale direttore, l'abruzzese Pasquale Veleno, e di un gruppo di musicisti che, pur con formazioni diverse, condividono la passione e l'interesse per la musica vocale polifonica, rinascimentale e barocca. In questi anni il Coro ha svolto intensa attività concertistica in ambito nazionale per enti e associazioni culturali in rassegne polifoniche nazionali e internazionali nelle quali ha riscosso importanti consensi.PESCARA. "La Stanza del Figlio", l'associazione di volontariato nata a Pescara nel dicembre del 2002 per assistere e sostenere il difficile percorso psicologico e umano di quanti hanno conosciuto il dolore di una perdita sconvolgente come quella di un figlio, e che al nome del celebre film di Nanni Moretti ha ispirato il proprio nome, organizza per lunedì prossimo, 18 dicembre, una manifestazione di autofinanziamento.Sul palco dell'auditorium “Flaiano”, sul lungomare Cristoforo Colombo, all'interno dell'area del teatro D'Annunzio, andrà in scena lo spettacolo “Bau, bau baby” realizzato dal Trio De Janeiro, che ne ha curato anche i testi e la regia. Il trio è formato da Andrea Ginestra, Francesca Persico, Max Masciello.L'inizio è fissato per le 21.30 con ingresso libero: nel corso della serata saranno raccolti fondi per il sostegno all'associazione.«La scelta di uno spettacolo dal carattere leggero – spiega la psicologa Luciana Orsatti, fondatrice dell'associazione – intende demistificare uno dei possibili luoghi comuni che talvolta possono accompagnare la nascita e la vita di una formazione come questa. Infatti sono in molti a pensare che si tratti di un luogo di solo dolore, mentre in realtà si tratta di un luogo dove la vita ha ripreso a scorrere. E dunque anche con i suoi momenti di festa e di gioia».www.lastanzadelfiglio.com13/12/2006 10.47Si rinnova anche per le prossime festività natalizie il programma di eventi organizzati o patrocinati dall'assessorato alla cultura di Rosciano guidato da Antonio Mezzanotte.Si comincia con il concerto del "Coro delle 9" guidato dal maestro Andrea Zappone, organizzato come di consueto dall'Associazione culturale "L'Albatros".Una iniziativa giunta alla terza edizione e che può essere annoverato come un appuntamento irrinunciabile del Natale roscianese.L'esibizione avverrà presso la chiesa parrocchiale di Rosciano domenica 17 dicembre alle ore 17.30 e per l'occasione è stata allestita una vendita di biglietti di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto al Gruppo Volontari del Soccorso di Cepagatti per l'acquisto di attrezzature e materiale.La chiesa di Rosciano sarà ancora suggestiva cornice per un altro evento, organizzato dalla Provincia di Pescara nel solco dei tradizionali "Concerti di Natale" programmati dal Comune per il terzo anno consecutivo.Nella serata di giovedì 21 dicembre alle ore 19.30 si esibiranno singolarmente e, poi, insieme per i tradizionali canti natalizi il coro polifonico S.Francesco di Popoli, la Corale di Santa Cecilia ed il coro "Sotto la Torre" di Cepagatti: una serata ricca di suggestioni per il riproporsi di melodie tradizionali abruzzesi, di canti liturgici e canti popolari d'ispirazione religiosa.Nel pomeriggio di Santo Stefano, 26 dicembre, alle ore 18.30 presso la chiesa di Villa San Giovanni, l'Associazione culturale "La Panarda" propone un concerto per violino e fisarmonica del "Duo Impromptu" (Cesare Chiacchiaretta e Paolo Angelucci), che si esibirà in un riccorepertorio di melodie natalizie e celebri brani d'opera.Venerdì 5 gennaio 2007, invece, si rinnova l'altro, consueto appuntamento con la Festa della Cioccolata, giunta alla VI edizione, presso i locali della Scuola dell'Infanzia a Rosciano.A partire dalle ore 16.30 ci sarà un intrattenimento per grandi e piccini con i giochie le fantasie del Mago Ares, per poi continuare con le degustazioni e gli assaggi delle tante varietà di cioccolata offerte dall'Amministrazione comunale per la gioia dei bambini (ed anche degli adulti).Spettacoli, manifestazioni sportive, concerti ed intrattenimento per grandi e piccini.Si aprirà dopodomani (domenica 10/12) il “Dicembre Torrese”, calendario di appuntamenti delle festività natalizie organizzato dal Comune in collaborazione con Pro-loco e Parrocchia.Si parte dunque domenica con la Santa Messa (ore 9) presso la Cappella di Santa Lucia e la processione che accompagnerà la traslazione della statua della santa siracusana fino alla chiesa madre. Nel pomeriggio si tenta la fortuna con la tombola per grandi e piccini organizzata presso i locali della Pro Loco (via Madonna della Grazie, ore 15.30).Mercoledì 13 dicembre sarà la volta dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia, attraverso un ricco almanacco di appuntamenti civili e religiosi. Dalle visite oculistiche gratuite alla solenne processione, passando per gli spettacoli degli sbandieratori ed i mercatini di Natale, fino al tradizionale ed amatissimo Ballo della Pupa (piazza Giovanni XXIII e principali vie del paese dalle 5 del mattino fino a tarda sera).Giovedì 14 dicembre un consiglio comunale straordinario, aperto all'intera cittadinanza, farà da cornice all'investitura del “Sindaco Difensore ideale dei Bambini”. Sarà la prima tappa del progetto Unicef voluto dall'amministrazione comunale in collaborazione con Unicef Abruzzo e insegnanti delle scuole elementari e medie (Palestra della scuola media in via Dante Alighieri alle 10,30).Appuntamento col fitness domenica 17 con “Open Day - piscina aperta”. Dalle 14.30 fino a sera, presso gli impianti sportivi della villa comunale di via degli Alpini sarà possibile assistere alle dimostrazioni di attività sportive in acqua con prove gratuite ed intervenire alla presentazione dello Sci Club di Torre dè Passeri.Un esibizione del Coro delle voci bianche di Torre dè Passeri diretto dal maestro Eugenio Blasioli allieterà invece la serata del 23 dicembre (Chiesa Parrocchiale ore 21).Il 24 sarà “Il Circo di Babbo Natale” ad animare il centro storico, con spettacoli teatrale ed intrattenimento per grandi e piccini (Piazza Plebiscito dalle 15.30). Il 26 sarà allestita la Tombola di Natale presso i locali della Pro Loco (dalle 15.30); mentre dal 27 al 29 il “Torneo di calcetto di Natale 2006” per le categorie piccoli amici e pulcini, in collaborazione con l'A.I.R.C., animerà le giornate del Palazzetto Comunale dello sport (via Degli Alpini dalle 9).Sabato 30 dicembre sarà la rappresentazione teatrale in tre atti “Natale in Casa Cupiello” di Eduardo De Filippo, a cura della Compagnia Teatrale “Anch'io” di Avezzano (teatro parrocchiale ore 21), a far trascorrere un allegra serata a tutti i torresi.Infine, il 5 gennaio 2007 spetterà al musical “Forza venite gente”, messo in scena dai giovani talenti della parrocchia San Silvestro Colli di Pescara (teatro parrocchiale ore 20.45), salutare il nuovo anno e chiudere i grande stile il calendario delle manifestazioni.09/12/2006 9.36Si apre giovedì 7 dicembre con una delle tradizioni più belle e sentite in paese - quella dei fuochi accesi in onore dell'Immacolata Concezione nella sera della vigilia - il ricco programma di appuntamenti natalizi, civili e religiosi, messi a punto dall'Amministrazione comunale, dall'Associazione culturale "Domenico Ceccarossi" e dalla Parrocchia di San Nicola di Bari.Resterà attiva fino al 31 gennaio 2007 la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza, che già l'anno scorso ebbe grande successo.IL 7 dicembre, alle ore 19, in piazza Mazzini ci sarà l'accensione del "Fuoco della Concezione", in un enorme braciere che sarà benedetto dal parroco, don Mario Persoglio. Come da consuetudine, altri fuochi saranno accesi dai cittadini, nelle periferie del paese e nelle campagne. Sarà uno scenario suggestivo, davvero imperdibile.Sempre il 7, a partire dalle ore 15, in piazza Mazzini aprirà il Mercatino di Natale, allestito dall'associazione Ceccarossi, che durerà fino a domenica 10 dicembre e, in stand al coperto, offrirà al pubblico i migliori prodotti dell'artigianato e dell'enogastronomia orsognesi e abruzzesi.Venerdì 8 dicembre sarà ospite Babbo Natale, per un "dolce intrattenimento".Sabato 9 dicembre saranno esposte in piazza delle auto d'epoca.Domenica 10 dicembre dalle 16 il Centro polivalente ospiterà un convegno sul folclore a cura dell'associazione corale "La Figlia di Jorio". Alle 16.30 al Teatro De Nardis "I guardiani dell'oca" presenteranno lo spettacolo per bambini "Il vecchio e il mare".Si riprenderà venerdì 15 dicembre alle ore 10 presso la scuola materna con "La magia del Natale".Sabato 16 dicembre il Teatro De Nardis ospiterà dalle 21 un trio di chitarra, basso e batteria nell'ambito del Festival internazionale dell'Adriatico.Domenica 17 dicembre alle ore 17, ancora in Teatro, ci sarà il saggio di musica a cura del Liceo musicale "Arturo Toscanini".Questi gli appuntamenti delle settimane successive:20 dicembre - ore 17 Centro polivalente "Domenico Ceccarossi" – Apertura Mostra dei presepi a cura del Circolo artistico Orsogna e delle classi dell'Istituto comprensivo.21 dicembre - ore 21 Teatro De Nardis – Esibizione del Coro della Terza età di Orsogna.22 dicembre - ore 21 Teatro De Nardis – Concerto di fisarmoniche dell'"Ensemble Diapason" coordinato dal M° Nicola Di Florio.23 dicembre - ore 21 Teatro De Nardis – Esibizione del Coro di Canosa Sannita con lo spettacolo "Nuovo concerto di Natale".23, 24, 27 e 28 dicembre - ore 10.30 Teatro De Nardis – Tutti al Teatro, intrattenimento per bimbi e non.29 e 30 dicembre - ore 21 Teatro De Nardis – Esibizione dell'Associazione corale La Figlia di Jorio con lo spettacolo "Abruzzo radici profonde".2 gennaio - ore 10.30 Teatro De Nardis – Tutti al Teatro, intrattenimento per bimbi e non.4 gennaio - ore 21 Teatro De Nardis – Domenico Turchi con lo spettacolo di cabaret "Noi della Bassa".5 gennaio - ore 21 Teatro De Nardis – Spettacolo a cura del Teatro di Plinio, "Lu Castelle 'ssurrupate".6 gennaio - ore 17.30 Teatro De Nardis – Spettacolo a cura del Teatro di Plinio, "Lu Castelle 'ssurrupate".7 gennaio - ore 18.30 Teatro De Nardis – Premiazione Mostra dei presepi. A seguire Rassegna di poesie in vernacolo sul Natale.14 gennaio - ore 21 Teatro De Nardis – Spettacolo teatrale a cura della Compagnia Potlah, "I racconti di Fernando".21 gennaio - ore 16.30 Teatro De Nardis – Spettacolo teatrale a cura dei Guardiani dell'Oca, "L'isola dei pirati".PROGRAMMA RELIGIOSOLa parrocchia di San Nicola di Bari ha definito anche il suo programma religioso, che prende avvio proprio oggi, 6 dicembre, con la festa del patrono San Nicola di Bari. Previste Sante Messe alle ore 8, 10.30 e 17.30.A seguire gli altri appuntamenti:7 dicembre - Vigilia della Concezione. ore 19 in piazza Mazzini. Accensione e benedizione del "Fuoco della Concezione".8 dicembre - Solennità della Immacolata Concezione di Maria. Ore 8, 10.30, 17.30 Sante Messe.16 dicembre - Inizio della "Novena di Natale". Ogni sera: ore 17.30 Santa Messa con le preghiere e i canti della Novena.24 dicembre - Domenica e Vigilia di Natale. Ore 8, 10.30 e 17.30 Sante Messe domenicali. Ore 23.30 Inizio della "Veglia natalizia". Ore 24 Santa Messa solenne della "Natività" (canta il Coro "La Figlia di Jorio" di Orsogna, direttore Mario Tenaglia).25 dicembre - Natale di Gesù. Ore 8.00 Santa Messa mattutina. Ore 10.30 Santa Messa solenne del giorno (canta il "Coro Parrocchiale" di Orsogna, direttore Marco Di Girolamo). Ore 17.30 Santa Messa vespertina.31 dicembre - Ultimo giorno dell'anno 2006. Domenica della Sacra Famiglia. Ore 8.00: Santa Messa mattutina. Ore 10.30: Santa Messa solenne del giorno. Ore 17.30: Santa Messa dell'Ultimo dell'anno e canto del "TE DEUM" di ringraziamento (canta il Coro "La Figlia di Jorio" di Orsogna, direttore Mario Tenaglia).1 gennaio - Primo dell'Anno 2007. Solennità di Maria, Madre di Dio, Giornata mondiale della Pace. Ore 8.00: Santa Messa mattutina. Ore 10.30: Santa Messa solenne del giorno (canta il "Coro Parrocchiale" di Orsogna, direttore Marco Di Girolamo). Ore 17.30: Santa Messa vespertina.6 gennaio - Solennità dell'Epifania di Gesù. Ore 8:00: Santa Messa mattutina. Ore 10.30: Santa Messa solenne del giorno. Ore 17.30: Santa Messa vespertina e bacio di Gesù Bambino.7 gennaio - Domenica del "Battesimo di Gesù". Ore 8:00: Santa Messa mattutina. Ore 10.30: Santa Messa solenne del giorno. La Parrocchia festeggia le coppie che nel corso dell'anno 2006 hanno celebrato il 10°, il 25° e il 50° di matrimonio (canta il "Coro Parrocchiale" di Orsogna, direttore Marco Di Girolamo). Ore 17.30: Santa Messa vespertina.Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre prossimi è prevista la prima edizione di “Natale nel cuore” ideata e realizzata dall'associazione Nuovi orizzonti in collaborazione con il Comune dell'Aquila.In questi tre giorni L'Aquila sarà una città dedicata alla solidarietà, all'arte, alla musica, al teatro, al cinema, alle attività ed ai giochi per bambini, allo sport, allo shopping, ma soprattutto sarà una città solidale. Alla manifestazione aderiranno anche la Croce Rossa, l'Aism e L'Aquila per la vita che con la vendita dei rispettivi prodotti sosterranno la loro attività.Nel lungo weekend la città potrà essere vissuta a piedi con l'utilizzo dei mezzi pubblici che, per l'occasione, verranno potenziati. Inoltre ci saranno molte proposte interdisciplinari come arti visive, musica, danza, teatro, installazioni, suggestioni visive e sonore.All'iniziativa parteciperanno enti ed istituzioni culturali cittadine pubbliche e privare; le Accademie; i musei con apertura straordinaria; cinema e teatri; gli esercenti; le gallerie d'arte; le librerie.Questo il programma.Venerdì 8 dicembre: ore 16 raduno in piazza Duomo dei bambini di tutte le scuole per le lettere di Natale; ore 16,30 coro dei bambini “Piccole colonne”; ore 17,30 accensione delle luminarie natalizie in tutta la città; ore 18,30 Santa Messa celebrata dall'arcivescovo. A seguire spettacoli in tutti i locali.Sabato 9 dicembre: ore 16 mercatino natalizio in piazza Duomo con ambulanti, prodotti tipici e degustazioni; artigianato ed antiquariato a piazza S. Maria Paganica; ore 17 a piazza Duomo spettacolo “I giovani talenti” del premio Mia Martini con ospiti gli “Zero Due”; ore 20 Notte bianca in collaborazione con tutti i locali del centro storico ed i commercianti che rimarranno aperti fino a mezzanotte.Domenica 10 dicembre: ore 16 mercatino natalizio in piazza Duomo con ambulanti, prodotti tipici e degustazioni; artigianato ed antiquariato a piazza S. Maria Paganica; ore 16,30 bambini in piazza Duomo in collaborazione con “La Pomme”; ore 18 ospite la scrittrice Roberta Trecco.Infine la chiusura con i fuochi d'artificio.06/12/2006 11.40La finalità del Festival IncontrArti è quella di contribuire alla valorizzazione del patrimonio locale e di alcune sue preziosità, come la chiesa di Santa Maria in Piano o la collezione Acerbo delle ceramiche di Castelli con i suoi quasi 600 pezzi.Partendo proprio da queste opere d'arte, il Festival propone vari livelli di approfondimento e di riflessione attraverso diversi approcci e con l'impiego di linguaggi artistici differenti.Spazio dunque all'approfondimento scientifico ed alla critica dell'arte, alla musica, e alla cinematografia. Da qui l'idea, in primo luogo, di presentare ufficialmente e proiettare il lungometraggio del Regista italo-croato Luca Krstic dedicato al Giudizio Universale di S.Maria in Piano, ed in secondo luogo, di tenere in parallelo un Videolab, ovvero un Laboratorio giovanile sulle tecnologie video che abbia come tema dominante appunto il patrimonio artistico e paesaggistico del territorio e che veda la partecipazione di alcune classi della scuola media di Loreto Aprutino, I partecipanti (da 20 a 30) si divideranno in 3 troupe, chiamate ad interpretare liberamente il tema del paesaggio lauretano e della terra vestina, esprimendo le suggestioni attraverso l'uso dei codici espressivi propri dell'audiovisivo.Nell'arco di 10 giorni ragazze e ragazzi sperimenteranno in prima persona tutte le fasi di produzione di un cortometraggio d'arte, dalle riprese (con telecamere amatoriali e professionali), all'illustrazione di copertina del DVD finale.Il cortometraggio sarà proiettato pubblicamente all'interno della manifestazione e sarà inserito nel palinsesto di una o più reti televisive locali; parteciperà inoltre alla selezione di vari festival nazionali ed internazionali successivi all'evento.Il prodotto, inoltre, sarà divulgato su supporto DVD durante le attività della manifestazione.PROGRAMMAlunedì 4 DicembreApertura del Laboratorio giovanile sulle tecnologie video, "Arte, Cultura e Paesaggio a Loreto Aprutino ed in terra Vestina", con la partecipazione di alcune classi della scuola media di Loreto AprutinoGiovedì 14 DicembreOre 21 Supercinema Teatro di Loreto Aprutino,– Proiezione del Film "Il Giudizio Universale di S. Maria in Piano", alla presenza del Regista Luca Krstic e degli attori protagonistiVenerdì 15 Dicembre,Ore 15.30, Sala Cascella del Castello Chiola di Loreto Aprutino -CONVEGNO: I SECOLI D'ORO DELLA MAIOLICA DI CASTELLI D'ABRUZZO. ARTE E COLLEZIONISMOOre 18.30, Visita guidata al Museo delle Ceramiche di Loreto Aprutino (su prenotazione)Ore 21, Sala Cascella del Castello Chiola di Loreto Aprutino - Concerto di Musica Barocca con l'ensemble BRIXIA MUSICALISSabato 16 DicembreOre 21, Supercinema teatro di Loreto Aprutino –Presentazione e proiezione del cortometraggio realizzato nell'ambito del Laboratorio giovanile sulle tecnologie video. Tema: "Arte, Cultura e Paesaggio a Loreto Aprutino ed in terra Vestina"Proiezione del cortometraggio "Antiquarium" di Lorenzo Gobeo – Produzione Chemical Farm Ltd 2005Domenica 17 DicembreOre 15.30, Chiesa di S. Maria in Piano – CONVEGNO "LA CHIESA DI SANTA MARIA IN PIANO A LORETO APRUTINO NEL QUADRO STORICO-ARTISTICO DEL QUATTROCENTO ABRUZZESE"Ore 21, Teatro Comunale "L. De Deo" - Concerto Ensemble Micrologus "VENITE AMANTI A LA LIZADRA FESTA" Ballate, madrigali e musiche di danza all'origine dell'Ars Nova italiana (XIV sec.)* Informazioni e prenotazioni0858290213IL PROGRAMMA DEI CONCERTI*Concerto del 15 dicembre con l'Ensemble Brixia MusicalisConcerto del 17 dicembre con l'"Ensemble Micrologus""VENITE AMANTI A LA LIZADRA FESTA"[pagebreak]Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno quello del Concerto di Natale con la musica gospel. Il tradizionale appuntamento è in programma lunedì 18 dicembre 2006 alle ore 21, al Teatro Comunale di Teramo per la XXVIII Stagione dei Concerti della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli. Sul palco Patrick Lundy & Washington Gospel Choir, un'anteprima del concerto che la vigilia di Natale terranno in Piazza di Spagna a Roma.Una decade di successi in costante espansione, una formula musicale che non perde mai la propria magia e magneticità, brani di forte tensione emotiva, sound brillante, notevole senso del ritmo ed un repertorio assai variegato dal Traditional al Contemporary è l'espressione del talento di Patrick Lundy & Washington Gospel Choir.Il loro concerto è permeato di suoni e ritmi che provengono da lontano per incontrare il sound più moderno intriso di accenti funky, soul, carico di groove e da una gestualità che rapisce ed ipnotizza. Voci penetranti, intime e collettive che muovono lo spirito e l'anima, una sorta di incantesimo che scuote il corpo e la mente e che riunisce in un unica danza.Patrick Lundy & Washington Gospel Choir approda per la prima volta in Italia per presentare questa nuova produzione musicale dalla genialità compositiva e dalla notevole bravura esecutiva di ogni singolo artista in punto di incontro e unione tra il Traditional e Contemporary Gospel ed una cura particolare negli arrangiamenti vocali.VENERDI' 22 alle ore 21,00 presso la Chiesa di S. Panfilo entro le mura il tradizionale Concerto di Natale “non solo Gospel”.Il concerto sarà tenuto dal Coro Polifonico “Beato Nunzio” diretto dal Maestro Gianni Golini.Saranno eseguite musiche gospel, spiritual, sacre e arie natalizie.Nel corso del concerto Il Presidente Amedeo Ranghelli, Don Umberto Franchi, Parroco di Spoltore e le autorità presenti formuleranno gli auguri natalizi alla cittadinanza.LA VIGILIA. Nella mattinata del 24 alle 10,45 terzo appuntamento con i Christmas matineè, sempre in chiesa, con la partecipazione di: Maria Pia Baldassarre/soprano, Giacomo Coletti/violino, Erika D'Antonio/contralto, Alessia Di Lorito/pianoforte, Alessia Fracasso/soprano, Roberta Serrati/soprano, Giacomo Torlontano/violoncello che eseguiranno arie natalizie internazionali.NATALE. Il pomeriggio del 25 alle 19,00 con partenza da Via del Convento, Via Fonzi, Via dei Calderai ed arrivo in Piazza Quirino Di Marzio, si snoderà l'ormai consueta fiaccolata di Natale“fiaccolata per la pace”.Il corteo sarà preceduto da Babbo Natale, dagli zampognari e dai carretti con i pacchi raccolti dai ‘quarti' di Spoltore che saranno consegnati a Don Umberto Franchi per la distribuzione alle famiglie disagiate ed ai centri di accoglienza della Caritas Diocesana.A concludere la serata ci sarà il tradizionale brindisi di auguri per Natale e per il nuovo anno.Procede senza sosta la visita alla mostra d'arte sacra allestita presso la Cripta della Chiesa di San Panfilo (orari d'apertura 18,00-20,00 festivi 10,00-12,30 17,00-22,00). Inoltre è iniziata la vendita del volume ‘Il tesoro di San Panfilo' pubblicato dall'associazione per l'occasione e presentato nei giorni scorsi. L'acquisto è possibile effettuarlo presso i locali della mostra.Martedì 19 dicembre – ore 18,00 Palazzetto Via Garibaldi IL NATALE DELLO SPORT - Santa Messa per gli sportivi e le loro famiglieMercoledì 20 dicembre – ore 15,30 Palazzetto Via Garibaldi TOMBOLATA DI BENEFICENZALunedì 25 dicembre – ore 18.45 Chiesa della Madonna delle Grazie CONCERTO DI NATALE - con il flautista Roberto De GrandisMartedì 26 dicembre – ore 17.15 Terra Vecchia RAPPRESENTAZIONEdella NATIVITÀVenerdì 29 dicembre – ore 21.00 Sala Polivalente di Via Napoli TOMBOLATASabato 30 dicembre – ore 16.30 Ex Opificio Di Cecco presso Villa Comunale LINES&LICKS - Design e Musica Jazz nel XX SecoloDomenica 31 dicembre – ore 15.30 Chiesa della Madonna delle Grazie PESCA DI BENEFICENZADomenica 31 dicembre – ore 20.30 Veglione di San Silvestro CENONE DI FINE ANNO CON BALLOVenerdì 5 gennaio – ore 20.30 Sala Polivalente di Via Napoli ASPETTANDO LA BEFANASabato 6 gennaio – ore 10.00 Chiesa Maggiore di San Remigio FAVOLISSIMEVOLMENTE - Le più belle canzoni per i bambiniDomenica 7 gennaio – ore 21.00 Sala Polivalente di Via Napoli TOMBOLATAVenerdì 22 dicembre, alle 21, in occasione della manifestazione “Natale con noi”, promossa dall'associazione “Spoltore Estate Sport e Cultura”, presso la chiesa di San Panfilo a Spoltore.Il 23 dicembre, alle 21, nella chiesa dei Gesuiti su invito del Quartiere 4 di Pescara.A San Salvo, alle ore 21, sabato 30 dicembre.A Pioraco (Mc), venerdì 5 gennaio, sempre alle 21, presso il Teatro Cinema Settanta.Domenica 7 gennaio, infine, il coro parteciperà alla rassegna “Incanti Natalizi” organizzata dalla Provincia di Pescara con un concerto che si terrà alle ore 19 nella chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa a Montesilvano.Sabato 23 dicembre, alle ore 21 al Teatro S. Agostino, si terrà il concerto di Natale a cura dell'Orchestra regionale di fiati diretta da Paolo Cerasoli.L'evento è stato organizzato dall'assessorato alla Cultura del Comune dell'Aquila e sarà il regalo di Natale che l'Amministrazione comunale ha deciso di offrire a tutta la cittadinanza quale augurio per le festività.Infatti alla serata parteciperanno il sindaco dell'Aquila, Biagio Tempesta, e l'intera Giunta comunale che coglieranno la gradita occasione per salutare gli aquilani che vorranno accettare questo regalo.Il concerto si dividerà in due parti: nella prima l'orchestra si esibirà in opere di Vivaldi, Mozart, Piazzola, Renis, Piovano ed altri; nella seconda è prevista una fantasia napoletana; l'esecuzione della colonna sonora del telefilm “Derrick”, di alcune colonne sonore di film western scritte da Morricone e di una fantasia di arie natalizie di autori vari.Giovedì 21 Dicembre, 2006 – ore 21:00Teatro F. Fenaroli, Lanciano Concerto di Beneficenza Michele Di Toro presenta ‘I colori della musica'. Special guest: Alberto BiondiVenerdì 22 dicembre, 2006 – ore 15:00/18:00 “Natale a colori in Ospedale”Visita ai degenti dell'Ospedale Renzetti di Lanciano.• ore 15:00-16:30 Babbo Natale accompagnato dal CoroMagellensis distribuirà doni ai bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria e ai pazienti del Repartodi Geriatria. • ore 16:30/18:00 Cappella OspedaleConcertino di Natale con la partecipazione del Coro Magellensis e di Stefano Barbati Scambio di Auguri con dolci natalizi e spumante per Tutti Benedizione Natalizia.Il 21 e il 28 dicembre arriva a Roseto “Il teatrino dei piccoli” iniziativa proposta dall'amministrazione comunale, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l'associazione culturale Casa delle Marionette.Gli spettacoli, saranno allestiti nel salone della Villa Comunale con inizio alle ore 18.00. In caso di un numero alto di presenze è prevista la replica alle 19.00.Il Teatrino dei piccoli è un momento di spettacolo capace di coinvolgere tutta la famiglia, i bambini per la loro voglia di gioire per la presenza degli amati personaggi delle favole, e gli adulti che ritornano con la memoria alle suggestioni della loro infanzia.Sarà inaugurata giovedì 21 dicembre, alle ore 18,00, presso l'Auditorium Sant'Agostino di Atri la Rassegna d'Arte Grafica sul tema: IL SACRO ED IL MITO. L'iniziativa, promossa dall'Assessore alla Cultura del Comune Luigi Mazziotti, si avvale della collaborazione del Lions Club di Atri. Curatore della Rassegna è Vincenzo Centorame, Presidente della Fondazione Michetti e dell'omonimo Premio Internazionale.Il tema, incentrato sul sacro ed il mito nei loro molteplici aspetti, è decisamente in sintonia con una città a vocazione artistica e culturale come Atri che dovrà sempre più valorizzare le straordinarie potenzialità in questi settori.La Rassegna propone inoltre due omaggi con delle opere di straordinaria qualità artistica frutto del genio creativo del lituano Antanas Kmielauskas, certamente uno dei più importanti artisti lituani contemporanei e, probabilmente, il più importante calcografo nel panorama internazionale e dall'artista tedesco Pierre Lindner, del quale tutti i visitatori potranno ammirare la raffinatissima perizia tecnica nella realizzazione delle xilografie.L'organizzazione generale è a cura dell'Associazione culturale La Piena.La Rassegna resterà aperta al pubblico fino al 7 gennaio 2007.All'interno del progetto culturale “Musica sotto la neve” l'Associazione Musicale Palenese organizza nei giorni 27 e 29 dicembre presso il Teatro Ettoria Maria Margadonna di Palena due serate di musica, di bella musica.Per il 27 è previsto un concerto di flauto traverso del Maestro Tommaso Le Caselle che torna sullo stesso palcoscenico la seconda volta, a grande richiesta dei suoi numerosi estimatori: è un artista che, accanto alla particolare padronanza tecnica dello strumento unisce la duttilità e la varietà delle sue esecuzioni, permeate dal suo grande amore per la vera musica e dal particolare attaccamento che ha sempre dimostrato per la sua Palena.I brani previsti sono di musica classica e canzoni moderne; un repertorio che, comunque affascinerà il numeroso pubblico presente che anche l'anno scorso premeva all'ingresso del Teatro.La seconda serata è riservata tutta ai giovani, sia come interpretazione che come repertorio: il palcoscenico verrà calcato da bravissimi artisti locali, ben noti e già affermati nel variegato mondo della musica leggera:- Emanuela Di Benedetto, studentessa di pianoforte, coltiva la passione del canto fin da bambina, alunna del prof. Luciano Carresa, si esibirà in un repertorio delle migliori interpreti della musica moderna;- Francesco Como, in arte Franco, tenore dotato di ottimo timbro vocale ha coltivato la passione per il canto sotto la guida del Maestro Luigi Fontana di Lanciano. E' dotato di una grande proprietà canora e di un sorriso accattivante e semplice che rendono le sue esecuzioni degne della più gtrande tradizione canora italiana.- Dario Sciarra, pianista emergente nel mondo del callico-moderno, studente presso il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, Maestro di Cappella della Chiesa Parrocchiale di S. Antonino Martire di Palena.Nel corso della serata, Francesco Como accompagnerà gli artisti nella loro performance.Anche quest'anno, per il quinto consecutivo, si ripete la bella tradizione della Croce Rossa pescarese.«L'evento», spiega il presidente Fabio Nieddu, «viene organizzato in pieno centro cittadino con le nostre strutture logistiche e con l'apporto delle sole nostre risorse umane ed economiche; rappresenta un momento di condivisione ed è il coronamento di un intero anno di intense attività che i nostri Volontari svolgono a favore dei senza fissa dimora di Pescara che stazionano presso la stazione ferroviaria».Sarà montato l'enorme tenda mensa e attivata la cucina campale regionale per regalare un momento di serenità a quanti vivono una quotidianità di emarginazione ed estrema povertà.«Nel pomeriggio», continua Nieddu, «tuttavia, dedicheremo un momento di riflessione sul fenomeno dei senza fissa dimora (e sulle problematiche ad esso collegate) in un incontro che prevede la partecipazione, tra gli altri, di don Marco Pagniello direttore della Caritas Diocesana e di Renato Paesano responsabile della Mensa di S.Francesco. Nel corso dell'incontro, previsto per le ore 17,30, sotto la tenda mensa, forniremo anche i dati piu' significativi raccolti durante l'anno di attività».L'appuntamento è per il pomeriggio e la serata di venerdi 29 dicembre nel piazzale della vecchia stazione centrale di Pescara.28/12/2006 15.04Domani, sabato 30 dicembre, alle ore 17.00 ed alle ore 21.00, al Teatro Marrucino di Chieti si svolgerà l'ormai tradizionale ed atteso Concerto di Fine Anno. Le musiche di Cimarosa, Rossini, Donizetti, Strauss, Bizet e Rota, eseguite dall'Orchestra del Teatro Marrucino di Chieti e dirette dal M° Marzio Conti, renderanno ancora più magica l'atmosfera dello splendido teatro cittadino. Flauto Gabriele Di Iorio.Il programmaPrima parteD. Cimarosa “Matrimonio segreto” - OvertureG. Rossini “Il turco in Italia” - OvertureG. Donizetti “La figlia del reggimento” - OvertureP. Mascagni “Cavalleria rusticana” - IntermezzoF. Borne-R. Guiot “fantasia brillante su Carmen” per flauto e orchestraflauto Gabriele Di IorioSeconda parteNino Rota “Ballabili dal Gattopardo”J. Strauss “Il pipistrello”- OvertureNino Rota “Largo” dalla “Sifonia sopra una canzone d'amore”J. Strauss “Pizzicato Polka”Nino Rota “Suite” dal balletto “Amarcord”Mozart - Esercizi di stileè il titolo di uno spettacolo di danza, con le musiche di W.A. Mozart, che si terrà nella mattinata di domenica 31 dicembre, alle ore 10.00 al Marrucino, con la del Compagnia di Danza del Teatro Marrucino-IMAIE. Solista e coreografa Anna Palmieri con Alessandra Odoardi, Martina De Dominicis e Daniel La penna. Ingresso Libero.Con un concerto di Musica Italiana del Settecento prosegue la rassegna “NATALE IN piazza SALOTTO” organizzata dall'Amministrazione Comunale con la direzione artistica di William Zola. Questo il programma delle iniziative previste per domani, sabato 30 dicembre.Alle ore 18 presso il museo di Villa Urania, Giovanna Barbati al violoncello e Chiara Tiboni al clavicembalo eseguiranno musiche di A. Scarlatti, G.B. Boni, A. Vivaldi, S. Lanzetti e un omaggio a W.A. Mozart.Alle ore 19, sul palco centrale di piazza Salotto, concerto dei Miradas Group in “Africa e occidente” organizzato dall'Associazione culturale Baobab. Il progetto “Africa e Occidente” propone un ritorno all'origine, un recupero della comunicazione primordiale che avveniva tra i villaggi africani mediante il suono dei tamburi. E' quanto si ripete anche oggi tra i percussionisti di varie provenienze che compongono il gruppo dei Miradas e che riescono a fondere il ritmo primordiale dell'Africa con il linguaggio armonico e melodico della cultura occidentale. La costituzione della band, fondata dall'artista pescarese Pino Petaccia, rientra in un progetto inserito nel quadro delle attività dell'Associazione culturale Baobab che si fa promotrice presso Ndangane, località sul delta del Sinè-Saloum a sud di Dakar, in Senegal, della costruzione di una struttura, la Maison de la Culture, le cui finalità sono la formazione artistica e l'attività artigianale. Il progetto si avvale del contributo della Presidenza del Consiglio del Comune di Pescara.Il gruppo dei Miradas è composto da Pino Pietracci e Matar M'Baye alle percussioni, Raffele Pallozzi al piano e tastiere, Jimmy Fascina alle chitarre e sax, Carmine Ianieri al sax tenore, soprano e flauto, Fabio Coltella alla batteria e Walter Cerasani al basso.29/12/2006 15.07Anche per il 2007 l'amministrazione comunale offre alla cittadinanza il concerto di Capodanno. Il primo gennaio alle ore 17.30 nella Sala Consiliare del Municipio di Teramo si esibirà l'Orchestra Internazionale Sinfonica di Kiev con la direzione de M° Giuseppe Piccinino. In programma musiche di Lehar, Donizetti, Offenbach, Strauss. Un evento di grande rilievo culturale che si unisce alla volontà di tornare a salutare l'inizio del nuovo anno in una maniera che sta diventando consuetudine. L'ingresso alla Sala consiliare sarà libero ma, in previsione dell'esaurimento dei posti disponibili, si potrà assistere al concerto tramite un maxischermo installato nella loggia di piazza Orsini, attrezzata con sedie e funghi termici.Il programma del concerto di Teramo:F. Lehar: "Ballsirenen" da La Vedova AllegraG. Donizetti: La fille du regiment, ouvertureJ. Offenbach: Orfeo all'Inferno, ouvertureJ. Strauss: Confetti Viennesi, valzerJ. Strauss: Tritsh-Tratsh ! Polka op. 214J. Strauss: Marcia della terra paternaJ. Strauss: Bauern Polka op. 276J. Strauss: Jokey Polka, op. 278J. Strauss: Pizzicato PolkaJ. Strauss: Champagner Polka op. 211J. Strauss: Sul bel Danubio blu, Valzer op. 314