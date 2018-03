Cinema, tv, poesia, letteratura nella Notte Noir all’Aquila

L'AQUILA. Tutto il noir in una notte, quella più lunga dell'anno, il 21 dicembre. La notte del solstizio sarà l'occasione per trascorrere le ore dell'oscurità avvolti da immagini, parole, eventi, musica capaci di evocare le atmosfere dell'universo noir. Film, concerti, reading di poesia e letteratura, incontri sul cinema, stage, mostre.

L'iniziativa è stata promossa dall'Accademia dell'Immagine. L'hanno presentata questa mattina il direttore e fondatore Gabriele Lucci e il presidente Massimo Cialente.

Un'intera notte da trascorrere avvolti da immagini, parole, eventi e musica capaci di evocare le atmosfere dell'universo noir.

La notte noir, nata da un'idea di Gabriele Lucci, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i mille volti del nero, genere da sempre presente nel cinema, ma anche nella letteratura e nello spettacolo.

Il programma offre una serie di interessanti appuntamenti: proiezioni di film, concerti, spettacoli teatrali, poesia e letteratura, mostre.

La lunga notte si aprirà alle 17,30 con la presentazione del libro "Noir", di Gabriele Lucci, l'ultima pubblicazione dell'autore con l'Electa Mondadori di Milano.

Al Cinema Massimo si terrà poi la "Maratona noir", con proiezione non-stop di capolavori del genere. Al Palazzetto dei Nobili si terrà invece la proiezione delle maggiori serie televisive noir. E poi ancora mostre di fumetti, sfilate, degustazioni nei locali, stage di illuminazione cinematografica nei luoghi più suggestivi della città, con Luca Bigazzi, vincitore del Premio Nestor Almendros 2006.





Il programma della manifestazione



ALLA SCOPERTA DEL CINEMA NOIR

Gran Caffè Eden - Corso Vittorio Emanuele II, 90

17.30 Presentazione del libro "Noir". Interviene l'autore Gabriele Lucci e Maria Pia Fusco (La Repubblica) e Martin Angioini (Direttore Generale Electa)



MARATONA NOIR

Cinema Massimo - Corso Federico II, 63

16.00 L'Infernale Quinlan, di Orson Welles, USA 1958 (112')

18.00 L'ombra del dubbio, Alfred Hitchcock, USA 1943 (108')

24.00 The Departed, di Martin Scorsese, USA 2006 (149')

02.30 Sonatine, di Takeshi Kitano, GIAPPONE 1993 (94')

04.00 Detour, di Edgar Ulmer, USA 1945 (69')

05.30 L'Angelo del Male, di Jean Renoir, FRA 1938 (101')



TV CRIME NIGHT

A ciclo continuo I migliori episodi delle serie televisive noir

Palazzetto del Nobili - Via Camponeschi

16.00 Il tenente Sheridan con Ubaldo Lay (1 ep.)

17.00 Nero Wolfe con Tino Buazzelli (1 ep.)

18.00 Il commissario Maigret con Gino Cervi (2 ep.)

20.30 I segreti di Twin Peaks - stagione 1 (2 ep.)

22.00 Il commissario Montalbano (uno tra i migliori episodi della serie)

24.00 Ai confini della realtà stagione 1 (3 ep.)

01.30 C.S.I. la prima serie (2 episodi scelti dalla prima stagione e l'episodio-pilota della serie)



LA LUCE NEL NOIR

Stage di illuminazione cinematografica nei luoghi più suggestivi della città

Piazza Santa Giusta

Dalle 16.30 Stage noir con Luca Bigazzi e Luciano Tovoli



PREMIO 'NESTOR ALMENDROS'

Per la fotografia cinematografica – XV edizione

Aula Consiliare, Comune dell'Aquila - Piazza Palazzo, 1

18.30 Cerimonia di premiazione: consegna della targa a Luca Bigazzi



LE “PAGINE NERE”

Live reading di brani della letteratura noir



Gran Caffè Eden - Corso Vittorio Emanuele II, 90

23.00 Interpretando il noir: Edoardo Siravo e i giovani attori Manuele Morgese, Rossella Teramano, Alessia Giangiuliani

Intermezzi musicali: Antonin Duorak, Quartetto “americano” Adagio (6') – Giacomo Puccini, Crisantemi (6'). Musica: Quartetto “Armonia”, Antonio Pellegrino – violino, Sara Tortoreto – violino, Laura De Rubeis – viola, Giancarlo Giannangeli – violoncello



BLACK COMICS

Omaggio a protagonisti del fumetto noir italiano

Sala Rossa Teatro Comunale - Piazza del Teatro, 9

Dalle 16.00 Apertura della mostra di fumetti Bonelli con Pasquale Ruju e Luigi Siniscalchi

In esposizione cinquanta tavole sui personaggi di Dylan Dog, Demian e Napoleone





NOIR ON STAGE / LIVE MUSIC

Musica e atmosfere noir

Teatro Comunale di L'Aquila - Piazza del Teatro, 9

23.00 Concerto degli Elettrofandango!

24.00 Concerto dei Daemonia, con Claudio Simonetti



Gran Caffè Eden - Corso Vittorio Emanuele II, 90

24.00 - 02.00 - 04.00 Il jazz di Marilena Paradisi accompagnata al pianoforte di Riccardo Biseo



Primo Piano - Via del Guastatore, 2/B

01.30 Il noir su RDS – Radio Dimensione Suono con Rosaria Renna e Francesco Pasquali



ITALIA IN NOIR - CITTA' E DETECTIVE

I misteri delle città tra letteratura e televisione

Gran Caffè Eden - Corso Vittorio Emanuele II, 90

19.00 La Bologna del poliziotto Sarti Antonio. Omaggio a Loriano Macchiavelli, interviene l'autore

La Sicilia di Montalbano. Interviene Salvatore De Mola

L'Aquila città dei misteri. Interviene Angelo De Nicola



STILE NOIR

Make-up e moda dark

Cinema Massimo - Corso Federico II, 63

21.30 In passerella gli abiti dell'Accademia di Costume e di Moda - Roma e la dimostrazione di make-up tenuta da Francesco Freda.

In esposizione alcuni disegni delle giovani stiliste Noemi Del Grande e Federica Beniamino



CENA CON DELITTO

Castello Cinquecentesco

Quando il teatro incontra il Noir

20.00 Cena spettacolo a cura della Compagnia Teatrale ‘A Bocca Aperta'. Regia di Daniele Milani

Info e prenotazione (obbligatoria):

A Bocca Aperta, 347.8310248/0862.313646 – Welcome Point, P.zza Duomo, 0862.23021



effetti collaterali

Nei locali della città eventi musicali e degustazioni noir



Dalle 16.00 alle 19.00 Black chocolate & coffee

Dalle 17.00 alle 21.00 Pizza break

Dalle 19.00 alle 22.00 Aperitivo

Dalle 20.00 alle 24.00 Dinner time

Dalle 23.00 alle 04.00 Black night

Dalle 04.00 alle 06.00 Colazione noir





Concerto di Natale organizzato dall'Istituzione Sinfonica Abruzzese

in collaborazione con L'Aquila per la Vita, Onlus, U.O. di Oncologia Medica Università degli Studi dell'Aquila.

Teatro Sant'Agostino - 21 dicembre 2006, ore 21















02/12/2006 9.40