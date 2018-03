Eric Stardust a Pescara con il suo nuovo disco

PESCARA - In occasione del lancio del suo nuovo lavoro dal titolo "Automatik", Graziano Corrado, in arte Eric Stardust, si esibirà dal vivo in Abruzzo per una serie di date, il cui primo appuntamento sarà il prossimo 2 dicembre alle 23 presso il Rude Club di Pescara, in via dei Peligni. Dopo il successo di "Kalt tanzen nacht" (uscito nell'aprile del 2006 edito da Euterpe edizioni musicali), il suo primo singolo che in poche settimane ha venduto diverse centinaia di copie, il tastierista romano Eric Stardust si è ripresentato sulla scena musicale con "Automatik", uscito da poco nei negozi. Eric Stardust, classe '74, fin dalle sue prime esperienze artistiche appare impegnato nel campo della sperimentazione sonora e nella ricerca di nuovi generi ispirati alle ambientazioni musicali di David Bowie, dei Depeche Mode e dei Cure, che ne influenzano notevolmente il background culturale e la sua crescita musicale.Nel '91 Corrado costituisce la sua prima band, i “New Mode”, prima di farsi conoscere nelle vesti di cantante e tastierista dei “Revenge”, band popolare in ambito capitolino.E' il 1997, però, l'anno della svolta per Eric. Entra a far parte del gruppo “Falsopiano” con cui suonerà per ben 8 anni, facendosi apprezzare nelle tournée e nei concerti a cui la band prende parte in tutta Italia e facendosi scoprire come uno dei migliori talenti del panorama musicale nostrano. La collaborazione termina nel febbraio del 2005 quando Stardust decide di dedicarsi alla carriera solista.Poco più di un anno dopo, partorisce il singolo "Kalt tanzen nacht" (in lingua tedesca) che esporta con successo anche oltre i confini nostrani. Nel disco sono chiare le influenze della musica elettronica anni '80 e si palesa evidentemente il primo tentativo, peraltro riuscito, di coniugare le esigenze commerciali del suo editore con l'animo musicale dell'artista. A Pescara Eric Stardust sarà accompagnato alla chitarra da Andrea Saolini, abruzzese, cantante e chitarrista dei “Dressed to Kiss”, la più nota cover band dello storico gruppo dei Kiss. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito di Eric Stardust all'indirizzo www.purevolume.com/ericstardust.M.G. 28/11/2006 8.36