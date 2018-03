Stasera a Chieti sfilata in musica del vino novello

CHIETI. In vista dell'appuntamento del prossimo fine settimana con “Castagne, Novello e Jazz” (11 e 12 novembre presso la Cantina Miglianico), una colorata sfilata di majorette e musicisti accompagnerà lungo tutto il centro storico di Chieti una grossa botte di vino novello miglianichese trainata da un carro antico.

Alle ore 18.00 le “Migliarettes” (il gruppo di Majorette di Miglianico) e la banda dell'Accademia Musicale del paese teatino partiranno da piazza Vittorio Emanuele II, rallegrando via Pollione, piazza Valignani, corso Marrucino, piazza Vico e piazza Trento e Trieste con musiche ed evoluzioni artistiche, facendo più soste lungo il percorso per svolgere dei veri e propri spettacoli di abilità. Dietro questo colorito corteo, il protagonista della serata: la botte di vino novello, da cui sarà spillato il nuovo vino miglianichese 2006 e distribuito ai passanti, insieme a piccole specialità tipiche del paese. Il corteo farà il percorso di andata e ritorno in circa due ore, rallegrando e colorando la serata autunnale.

L'iniziativa, organizzata dalla Cantina Miglianico e dalla Pro-Loco, costituirà la presentazione ufficiale di “Castagne, Novello e Jazz”, che si aprirà sabato 11 novembre presso i locali della cantina miglianichese: una due-giorni per gustare il vino novello, accompagnato da prodotti della tradizione gastronomica locale (tra cui le immancabili castagne) e da concerti jazz. Inoltre, domenica mattina, 12 novembre, alle ore 11.00 ci sarà una messa solenne di ringraziamento, sempre nei locali della Cantina Miglianico.



