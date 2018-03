Parte domani la stagione dei concerti della Società musica e teatro Riccitelli

TERAMO. Prende il via domani sera, mercoledì 8 novembre, alle ore 21, la XXVIII edizione della Stagione dei concerti organizzata dalla Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli. Un primo appuntamento reso ancor più importante dalla presenza al Teatro Comunale del pianista András Schiff, uno dei musicisti più importanti che delizierà il pubblico con tre sonate di Ludwig van Beethoven. Per l'occasione verrà allestita sul palcoscenico del Teatro Comunale una camera acustica.





IL PROGRAMMA





András Schiff pianoforte

L. van BEETHOVEN Sonata in mi maggiore n. 30 op. 109

Vivace ma non troppo adagio espressivo

Prestissimo

Gesanvoll, mit innigster empfindung andante molto cantabile ed espressivo

Variation I molto espressivo

Variation II leggermente

Variation III allegro vivace

Variation IV Etwas langsmer als das thema un poco meno andante ciò e un poco più adagio

Come il tema

Variation V allegro, ma non troppo

Variation VI tempo I del tema

Cantabile



Sonata in la b maggiore n. 31 op. 110

Moderato cantabile molto espressivo

Allegro molto

Adagio ma non troppo

Fuga allegro ma non troppo



Sonata in do minore n. 32 op.111

Maestoso- Allegro con brio ed appassionato

Arietta (adagio molto semplice e cantabile)

Variazioni I- IV Coda



