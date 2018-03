Tornano gli aperitivi musicali gratuiti a Spoltore

Dopo il successo registrato al primo appuntamento tornano i venerdì dedicata alla musica della Società Operaia di Mutuo Soccorso Spoltore.

Ad aprire i quattro appuntamenti erano stati i Dawid Works, stasera toccherà invece ad Antonio Paci.

Il calendario stilato dagli organizzatori Maria Angela Di Paolo e Carlo Rullo offre spazio ad artisti abruzzesi che hanno già conquistato spazio in ambito nazionale, per una programmazione di alta qualità, ma soprattutto gratuita.

L'assenza di un prezzo d'ingresso alle serate può costituire difatti un ulteriore incentivo a recarsi a Spoltore per ascoltare un'ora di buona musica ed assistere alle videoproiezioni del giovane documentarista Donato Monterisi.

In piazza D'Albenzio, punto d'attrazione noto per gli spettacoli dello Spoltore Ensemble, gli aperitivi musicali hanno richiamato numerose persone, costringendo gli organizzatori ad allestire un servizio di prenotazione gratuita dei posti, per soddisfare le numerose richieste ed agevolare ancora di più gli spettatori.

Tornando all'aspetto musicale dell'iniziativa, l'esibizione della serata prevede come detto prima Antonio Paci sul palco.

L'artista “One man band” proporrà i brani di gruppi come gli U2, i Radiohead e la Dave Matthews band, reinterpretati in chiave puramente acustica.

Scorrendo le date e spostandosi al 20 ottobre si nota invece la presenza di un talento che giocherà in casa.

Si tratta di Cristian Caprarese, giovane spoltorese già esibitosi con il saxista Piero delle Monache allo Spoltore Ensemble 2006 che ha partecipato al seminario jazz con Claudio Filippini in occasione dell'Estate musicale 2006 ed ha ricevuto un premio per la migliore esecuzione "Dizzy Gillespie" alla rassegna Primavere Musicali 2006.

Infine, per concludere, il 27 ottobre l'Assolo Band, che segnerà il termine dei quattro appuntamenti a tutta musica di Spoltore, nei quali saranno offerti agli spettatori dolci tipici e vino prodotto dalle cantine locali.

Con l'Assolo Band, formata da Patrizia Torrieri, Simone Pavone, Red Sprecacenere e Stefano Melchiorre la rassegna saluterà il suo pubblico, preparandosi alla nuova edizione che punta a far divenire Spoltore il centro di attrazione permanente dello spettacolo in provincia di Pescara.



13/10/2006 8.46