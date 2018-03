A Pescara il "Guinness del Kebab"

PESCARA. L'iniziativa conta di strappare il primato ad un'azienda turca che vanta oltre 2 tonnellate di Kebab vendute e si svolgerà a Pescara in Piazza Garibaldi, a partire dalle ore 12.00 di sabato 21 ottobre.

Alla presentazione delle 3 tonnellate di Kebab, accuratamente valutate e pesate da un giudice inglese, farà seguito la degustazione gratuita di kebab per ciascun partecipante, che potrà contribuire con un'offerta libera al progetto della Casa Famiglia, sostenuto dall'Agbe.

Il 10% del ricavato delle bibite sosterrà, invece, l'organizzazione “Missione Possibile”, opera missionaria attiva in diverse parti del mondo, che svolge opera di sostegno, finanziamento e sviluppo .

L'iniziativa è promossa dall'industria Leon S.r.l. ed i fondi saranno devoluti all'Associazione Genitori Bambini Emopatici di Pescara.



12/10/2006 15.02