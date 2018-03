Al Milanocinemaslow si mangia abruzzese

Pane di Prata, porchetta di Campli e vini delle Colline Teramane per l'apertura di Milanocinemaslow rassegna di film, corti e documentari sul mangiar bere in programma per il secondo anno a Milano dal 2 al 18 ottobre 2006, organizzata da Provincia di Milano, Fondazione Cineteca italiana e Slow Food Milano.

Per la serata inaugurale della manifestazione gli organizzatori hanno scelto ancora una volta la qualità eccelsa del cibo emblema del mondo contadino abruzzese, la porchetta teramana, che ha deliziato i palati degli spettatori presenti lo scorso anno alla proiezione de La grande bouffe di Marco Ferreri.

“La porchetta fra di noi” é il tema dato allo spazio degustazione Slow Food lunedì 2 ottobre alle 22.30, al termine dello spettacolo di cabaret con Max Pisu. «Attraverso il cibo della festa contadina si é voluto fare un omaggio gastronomico ai temi del mondo rurale proposti con le proiezioni in rassegna» spiega Raffele Grilli, responsabile della condotta Slow Food Val Vibrata-Teramo che ha coordinato la presentazione delle specialità abruzzesi al festival.

La porchetta teramana arriva direttamente da Molviano di Campli, prodotta da Salvatore Di Angelo senza aromatizzanti e cotta rigorosamente nel forno a legna, «perciò digeribilissima e con un equilibrio di profumi e sapori che la rendono unica in Abruzzo» spiega Grilli.

Quanto al Pane di Prata - prodotto nel vecchio forno aquilano di Bruno Chelli, oggi gestito dal figlio Giacomo con altrettanta maestria- va detto che si tratta di un pane a lievitazione naturale ottenuto da pasta acida secondo l'antico metodo di lavorazione casalingo in uso nella Piana di Navelli.

Grazie alla collaborazione di Slow Food Val Vibrata – Teramo il Pane di Prata sarà ripoposto in degustazione in altre giornate della rassegna milanese che andrà avanti fino al 18 ottobre.

Pane e porchetta saranno accompagnati dai vini tutelati dalla Docg (a denominazione di origine controllata garantita) Colline Teramane, istituita lo scorso anno.



02/10/2006 8.39