I Nomadi in concerto a Silvi per la sicurezza stradale

Si terrà venerdì il concerto dei Nomadi a Silvi. Inizio ore 22 al Palauniverso di Silvi Marina.L'evento è stato organizzato dall'Associazione “Il Timone della Vita”, associazione nata da un gruppo di ragazzi locali che, per ricordare la figura dell'amico Simone Fiscella, ragazzo prematuramente scomparso in un incidente stradale, hanno unito forze e sacrifici per l'organizzazione di questa manifestazione che non prevede esclusivamente il concerto musicale dei Nomadi, ma anche una campagna di sensibilizzazione contro gli incidenti stradali.In questi giorni, infatti, hanno fatto circolare dei giornali con il duplice intento di pubblicizzare l'evento ed anche di sensibilizzare i giovani su “i pericoli della strada” e ad uso corretto della guida nella circolazione stradale. In questa pubblicazione, uscita nelle settimane scorse e circolata a Silvi e in tutti i comuni limitrofi, infatti, si potevano trovare le lodevoli iniziative di promuovere il nuovo Codice della Strada e il Codice Etico delle discoteche.«Un importante progetto», spiegano gli organizzatori, «rivolto soprattutto ai giovani e al valore della vita, che vuol essere un connubio tra divertimento e responsabilità, che si spera trovi più collaborazioni e la massima sensibilità tra i cittadini e le istituzioni. Proprio perché rivolto all'attenzione di un pubblico giovane il prezzo del biglietto è stato fissato a soli 5 euro».Il concerto è patrocinato dal Comune di Silvi.Nel corso della conferenza saranno resi gli accrediti ai sigg. Giornalisti e i gadget della manifestazione.28/09/2006 9.15