Fotomodella dell'anno, la vincitrice è di San Vito Chietino

REGGIO EMILIA. La vincitrice della 23^ edizione del concorso nazionale è Gianna Nenna, una studentessa di 16 anni, con l'hobby della musica e del ballo, alta 1,75. Premiate anche altre due abruzzesi.

Occhi castani e capelli biondi, la giovane abruzzese ha avuto la meglio sulle altre 36 concorrenti in gara che arrivavano da tante altre città italiane per vincere i vari titoli messi in palio dagli sponsor di questa edizione 2006.

La proclamazione è avvenuta lo scorso sabato al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia durante un gala presentato da Stefano Masciarelli e Patrizia Pellegrino. Ci sono volute poco più di due ore di spettacolo per conoscere i nomi delle vincitrici. Alla giovane Gianna andrà ora un contratto che la legherà per un anno intero con l'azienda di prodotti per capelli che userà la sua immagine per promuovere il marchio.

Premiate anche altre due abruzzesi: per la professionalità Annalucia Stanisci di Vasto di 19 anni, alta 1,70 e premio cellular line per il portamento alla abruzzese Daniela Faceta, di Pescara, 21 anni, alta 1,70.



25/09/2006 8.01