Il Teatro "L’uovo" di scena in Francia

L’AQUILA. L’Uovo Teatro Stabile di Innovazione sabato e domenica sarà di scena a Charleville Mézières, in Francia, per quattro repliche dello spettacolo di Alessandra Amicarelli intitolato Mirabilia.

A Charleville, ridente cittadina delle Ardennes nella quale ha sede anche la più famosa scuola di formazione degli artisti dell'animazione, è in corso il Festival Mondial des Théàtre des Marionnettes, manifestazione internazionale in assoluto la più grande e prestigiosa fra quelle dedicate all'arte e alle forme del teatro di animazione che si tengono nei cinque continenti.

Al festival partecipano ogni anno - da metà agosto a tutto settembre - le personalità, le compagnie e i teatri più in vista sia nel campo della tradizione che in quello della ricerca della sperimentazione e della innovazione della scena e delle discipline di animazione dei burattini, delle marionette, delle ombre, dei pupazzi e, più in generale, delle figure e delle immagini.

MIRABILIA prodotto da L'Uovo con la partecipazione del Centre Culturel Kulturfabrik (Lussemburgo) e della Compagnia StultiferaNavis è stato invitato a partecipare alla rassegna degli spettacoli per le peculiarità di innovazione del linguaggio e della forma che ne hanno determinato il montante successo di pubblico già al suo debutto pescarese, nell'ambito della seconda edizione del progetto regionale dei “Percorsi Teatrali nei Musei d'Abruzzo”, e via via nell'arco delle numerose rappresentazioni succedutesi nelle diverse piazze italiane sia nella stagione scorsa che nell'estiva appena conclusasi.

Con Mirabilia, atteso da un secondo tour europeo in Lussemburgo già nel prossimo ottobre, L'Uovo è tornato ad imporsi all'attenzione degli operatori e degli spettatori al di fuori dei confini nazionali dopo una prolungata pausa, determinata dalle scelte strategiche che ne hanno calamitato le energie nel riattamento e nella riapertura al pubblico del San Filippo, nonché nella sedimentazione e nello sviluppo della stabilità istituzionale del suo ruolo in ambito regionale; in precedenza L'Uovo aveva presentato i propri lavori e riscosso consensi e plausi nella stessa Francia, in Ungheria, in Svizzera e in Cina.

MIRABILIA, spettacolo di teatro di animazione per solo marionettista narratore, è interpretato dalla stessa Alessandra Amicarelli, che ne è anche autrice e regista e che si è ispirata all'opera poetica di Ovidio indirizzandosi poi, nella elaborazione drammaturgica, sulla difficile strada della contaminazione e della interazione fra forme diverse di animazione, immagini in movimento e interpretazione mimica.



23/09/2006 12.59