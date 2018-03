La Perdonanza porta all’Aquila le storie di "Melevisione"

Le manifestazioni legate alla 712^ Perdonanza Celestiniana continuano anche nel mese di settembre, proprio per dare un senso di continuità alla manifestazione simbolo della città dell'Aquila.

Infatti il Comitato “Perdonanza celestiniana 2006” ha deciso di portare all'Aquila, sabato 23 settembre alle ore 18,30 al palazzetto dello Sport, le storie di Melevisione, il programma che va in onda ogni pomeriggio su Raitre.

Nel capoluogo abruzzese verrà presentato un nuovo grande spettacolo “Misteriosa avventura al Fantabosco” per la regia di Guido Ruffa ed i protagonisti Milo Cotogno, Lupo Lucio, Strega Varana, Balia Bea e Vermio Viliberto Fangoso da Malgozzo usciranno dal piccolo schermo per materializzare, davanti agli occhi di tanti bambini, il meraviglioso mondo del Fantabosco.

La caratteristica di “Melevisione” è proprio rappresentata dal fatto che il mondo di fiaba fa da cornice a temi leggeri ed importanti, raccontati attraverso la metafora fiabesca.

Questi i prezzi dei biglietti: 17,50 euro per gli adulti e 11,50 euro per i bambini. Per le prevendite Sun center, Grimaldi dischi e La luna dischi.

«Organizzare questo ulteriore appuntamento legato alla Perdonanza – ha affermato il presidente del Comitato, Alberto Mazzocco – è stato un modo per offrire, dopo la settimana “ufficiale” della Perdonanza, ancora un pomeriggio di divertimento tutto dedicato ai più piccoli, anche se lo spettacolo incuriosirà tutti, compresi i più grandi».



21/09/2006 13.22