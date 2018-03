Un film abruzzese al Tourfilmfestival di Plock

Il film "Laghi d'Abruzzo" del regista aquilano Febo Grimaldi rappresenterà l'Abruzzo al Tourfilmfestival di Plock in programma a Varsavia dal 20 al 24 settembre prossimi. L'opera di Grimaldi è stata selezionata fuori concorso su invito del presidente del Comitato mondiale di coordinamento dei festival internazionali, Antonio Conte.

«Laghi d'Abruzzo, è stato prodotto dalla Regione Abruzzo ed è una delle opere cinematografiche che meglio rappresenta la realtà turistica e naturalistica della regione», fanno sapere proprio dalla Regione.

Alla manifestazione polacca aderiscono 50 Paesi provenienti dai cinque continenti.

L'invito al regista Grimaldi trova motivazione soprattutto nel premio europeo che la Federazione europea della stampa turistica gli ha attribuito con la motivazione "una vita per la comunicazione turistica".

«La presenza di un prodotto della Regione Abruzzo confezionato da Febo Grimaldi rappresenta un importante veicolo di promozione per la regione - ha commentato l'assessore al Turismo, Enrico Paolini -. L'opera di Grimaldi è poi il miglior biglietto da visita per l'estero e soprattutto in un contesto così rilevante qual è quello del festival di Plock in Polonia».



