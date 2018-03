"Destate 2006" nel cuore antico di Ortona

Nelle piazze e nel quartiere di “Terravecchia”, centro storico del Comune di Ortona, si alterneranno durante i giorni 4 – 5 – 6 agosto 2006 animazione e creatività per bambini, convegni, spettacoli musicali e danzanti e momenti di enogastronomia che costituiranno occasioni di incontro ed interessanti appuntamenti culturali sia per i cittadini ortonesi sia per i turisti e tutti coloro che orbitano attorno all'area ortonese. Interverranno artisti locali, ma altresì provenienti da Vasto, Pescara, Giulianova, sì da permettere la “fusione delle creatività” e nello stesso tempo una maggiore e più ampia visibilità e conoscibilità dello spirito e della “Terra” d'Ortona.

I punti spettacolo, all'aperto, saranno collocati di preferenza nelle piazze, nei cortili e nelle strade di Terravecchia per valorizzare ulteriormente la parte storica del paese, suggestiva e ricca di fermento negli ultimi anni.



IL PROGRAMMA DELL'EVENTO CULTURALE





VENERDI' 04 AGOSTO 2006

- Ore 17.00: “A spasso con la creatività”, in collaborazione con la Libreria “D'Abruzzo”: creazione, intrattenimento e gioco con i bambini lungo le strade di Terravecchia;

- Ore 18.30: “Il ritorno dei nazionalismi nell'era della globalizzazione”: incontro – dibattito con il prof. Luciano Tosi, docente di Storia delle relazioni internazionali presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia.



SABATO 05 AGOSTO 2006

- Ore 18.00: “A spasso con la creatività”, in collaborazione con la Libreria “D'Abruzzo”: creazione, intrattenimento e gioco con i bambini lungo le strade di Terravecchia;

- Ore 21.00: “Terre del Sud” in concerto. Suoni e sapori del centro sud d'Italia: concerto – spettacolo itinerante con musiche, danze, e colori della tradizione folkloristica del centro-sud Italia. Ad ogni singola tappa si accompagnerà, in collaborazione con i ristoratori del centro storico ortonese, la degustazione enogastronomica dei prodotti tipici delle aree rappresentate in musica.



DOMENICA 06 AGOSTO

- Ore 21.30: “Artisti sotto le stelle”: ensèmble di chiusura, fatto di cabaret, musica e danza.

In collaborazione con il Comune di Ortona, l'Assessorato alla cultura della Provincia di Chieti e della Regione Abruzzo, la serata sarà dedicata alla esibizione e premiazione di coloro che dello spettacolo hanno fatto un mestiere, promuovendo aldifuori del proprio territorio l'arte nata e sviluppata nella Terra d'Abruzzo



“L'Associazione Culturale “Le Colonne d'Ercole”, di Ortona” dicono gli organizzatori “concepisce l'attività sul territorio in cui ha sede come parte integrante di un più complesso iter di diffusione della cultura; ogni singola iniziativa è una componente importante di un mosaico complessivo che delinea e manifesta la direzione che l'Associazione da oltre 2 anni sta perseguendo in linea con le proprie finalità statutarie.”

“DESTATE 2006”, dice il Presidente, Marcella Ciampoli “parte da un concetto fondamentale che muove l'intero suo agire: la cultura e la sua diffusione non appartengono a “qualcuno” o a “pochi”, ma si inserisce nella trama emotiva e cognitiva quotidiana di “ciascuno”: l'evento culturale è il luogo, ma anche lo spazio mentale che può essere stimolato ed attivato in ogni contesto urbano o realtà sociale.





03/08/2006 10.13