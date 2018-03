A Popoli il certame della balestra

Unica rievocazione in Abruzzo incentrata sulla sfida di abilità nell'uso della tipica arma medievale.

Si svolgerà a Popoli dal 29 Luglio al 13 Agosto, l'ottava edizione del Certame de la Balestra, torneo organizzato da Restaino Cantelmo, settimo Conte di Popoli, il 22 Novembre 1485, in occasione della visita nell'antico borgo popolese del principe Alfonso D'Aragona.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione, dalla Provincia di Pescara e dal Comune di Popoli, comprenderà la cerimonia dell'imbandieramento e della solidarietà tra i popoli dell'antica Contea (29 luglio), il giuramento dei capitani che si sfideranno nel torneo, formulato con rituale molto suggestivo e concludentesi con cena inaugurale nei quattro quarti (rioni) in cui si suddivideva il paese (7-8-9-10 agosto) e sarà arricchita dalla ricostruzione del tradizionale mercato medievale (Dies Nundinarum 12 agosto), ambientato nell'incantevole scenario del centro storico di Popoli, che richiama un gran numero di visitatori.

«La capacità organizzativa della Recta Rupes, Associazione ideatrice del programma ormai più che collaudato», spiega Alessandro Mori, «è stata riconosciuta a livello nazionale, dal momento che la Federazione di Tiro all'Arco e alla Balestra (LITAB) ha voluto che a Popoli venga celebrato, il prossimo 10 Settembre, il IV Campionato Italiano di Tiro all'Antica Balestra Manesca, visto anche l'ottimo risultato ottenuto dai tiratori popolesi nel campionato del 2004 con il primo posto nella gara individuale. La Recta Rupes, che con questa rievocazione storica intende richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla necessità di restaurare l'antico Castello dei duchi Cantelmo, sovrastante l'abitato di Popoli, assicura una forte presa su quanti interverranno, di tutti gli spettacoli, a connotazione prettamente recitativa, capaci di trascinare anche lo spettatore più disincantato in un autentico tuffo nel nostro passato comune».



02/08/2006 10.30