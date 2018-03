"Il vecchio e il mare", lunedi a Fossacesia

FOSSACESIA. Lo spettacolo di attori, sagome. Pupazzi ed ombre creato in Abruzzo ha già avuto centinaia di repliche viaggiando con successo in Italia e all’estero.

Tutto era vecchio in lui, tranne gli occhi, che avevano lo stesso colore del mare. Santiago pescava da solo su di una piccola barca con vela. Dall'ultima volta che aveva preso un pesce, erano trascorsi più di due mesi. Tutti gli abitanti del paese cominciavano a pensare che non era più capace d'attrarre a sé I grandi pesci e che, quindi, fosse ormai in preda alla peggiore forma di sfortuna

Così inizia lo spettacolo “Il vecchio, il mare” liberamente tratto dal romanzo “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway della Compagnia Teatrale Abruzzo Tu.Cu.R – I Guardiani dell'Oca.

Il 31 Luglio alle ore 21 questo spettacolo, vincitore del concorso “Gianni Rodari-Città di Roma” come miglior spettacolo di teatro per ragazzi, troverà la giusta cornice sulla battigia del lungomare di Fossacesia, nello splendido Golfo di Venere, nel cuore della Costa dei trabocchi.

Lo spettacolo di attori, sagome. Pupazzi ed ombre creato in Abruzzo ha già avuto centinaia di repliche viaggiando con successo in Italia e all'estero, ha incantato folle di ragazzi e coinvolto tantissimi adulti con la sua delicata poesia e con il ”crescendo” del pathos di un racconto nato su mari lontani ma rivisto e rinato nello spirito che anima il rapporto uomo-mare sull' Adriatico.

La Compagnia de”I Guardiani dell'Oca” che presenta lo spettacolo si avvale della professianalità di esperti e conosciuti attori abruzzesi: Tiziano Feola, Fabio di Cocco, Pietro Becattini e Zenone Benedetto che ha anche curato la regia ed è il direttore di questa affermata Compagnia, apprezzata da tempo in tutta Italia per essersi dedicata con successo a vari filoni teatrali dal Teatro per ragazzi alle Rievocazioni medievali fino al Teatro ambiente con le sue numerosissime repliche tra I boschi del Parco nazionale della Maiella.



La stessa compagnia sarà di nuovo a Fossacesia, ma questa volta in paese, per presentare lo scoppiettante ed allegro spettacolo “Robin Hood nel castello di Nottngham” il 3 Agosto alle 21.



28/07/2006 10.16