Novità di Paese: dieci anni sui palcoscenici per divertirsi e far divertire

L'associazione culturale "Novità di Paese" ha compiuto lo scorso 16 luglio i suoi primi 10 anni.Il traguardo era chiaro: divertirsi e far divertire attraverso commedie recitate in dialetto abruzzese.Una novità e un'emozione dopo l'altra sono lo stimolo giusto per continuare ad andare avanti e anche quest'anno la compagnia girerà i piccoli centri d'Abruzzo e del Molise per mettere in scena 3 spettacoli (tutti con ingresso gratuito).Oltre 40 gli attori che hanno lavorato nella compagnia, 100 le repliche proposte, più di 8.500 i chilometri percorsi per portare in giro le commedie.

GLI SPETTACOLI IN SCENA QUEST'ESTATE





Addo' va la rrobbe vajje pure ji' La trama: Una serie di situazioni brillanti rappresenta in modo ironico le peripezie e gli atteggiamenti di un'affascinante, giovane donna: Leonora, "chela bbelle cameriera de Don Nicole".

Leonora infatti lavora come cameriera nella villa di Don Nicola, abruzzese, ricco proprietario terriero degli anni '30, vedovo e senza figli. La giovane non è soddisfatta della sua condizione sociale e come tutte le ragazze sogna un futuro roseo, sereno e soprattutto da gran signora. E proprio quando Don Nicola decide di fare testamento, Leonora pensa che è giunto il momento opportuno per cambiare la sua situazione.

Così, incurante di vivere una vita al limite tra la razionalità e la pazzia, cerca di sfruttare in maniera giocosa tutte le sue doti per conseguire l'obiettivo principale della sua vita: la "rrobbe"!





“Lu monne se cagne” La trama: Marina e Carlo sono due gemelli che nella metà degli anni '70 sono poco più che ventenni.

A differenza dei loro coetanei abruzzesi sono molto aperti ed emancipati, praticamente fanno parlare "cielo e terra", per usare un'espressione cara alla loro prozia Za' Virgilia.

Effettivamente hanno preso con un po' troppo entusiasmo i rinnovamenti sociali, portandoli ad avere un atteggiamento anticonformista per il loro ambiente, ma non sono soli: c'è la loro madre Rosetta che li appoggia, scontrandosi con i personaggi un po' restii ai cambiamenti.

La vicenda si snoda tra una serie di vivaci discussioni per far capire che "lu monne se cagne".





“Lu fije de lu medeche e la fije de lu mulenare” La trama: Dietro una semplice storia d'amore due famiglie, due modi di comportarsi, di vivere, di relazionarsi con gli altri.

Notevoli sono le differenze che le contrappongono sulla scena, ma come potrebbe essere altrimenti?

E' l'Abruzzo dei primi anni cinquanta, è l'Abruzzo dell'immediato dopoguerra, è l'Abruzzo fatto maggiormente di gente umile e povera, ma che ha coraggio e voglia di rialzarsi, che cerca di assicurare ai propri figli un futuro migliore, magari con un buon matrimonio.

Ma allora è una storia d'amore o d'interesse?





TUTTE LE DATE





27 luglio 2006

Colonnella (TE) - 21,30 Lu monne se cagne



28 luglio 2006

Teatro del Mare - Montesilvano (PE) - 21,30

Lu monne se cagne



29 luglio 2006

Largo Santa Reparata - Casoli (CH) - 21,30

Lu monne se cagne



31 luglio 2006

Bucchianico (CH) - 21,30

Lu monne se cagne



02 agosto 2006

San Vito Chietino (CH) - 21,30

Addò va la rrobbe vajje pure ji'



04 agosto 2006

Cepagatti (PE) - 21,30

Addò va la rrobbe vajje pure ji'



06 agosto 2006

Montebello sul Sangro (CH) - 21,30

Lu fije de lu medeche e la fije de lu mulenare



07 agosto 2006

Canzano (AQ) - 21,30

Addò va la rrobbe vajje pure ji'



08 agosto 2006

Casalbordino (CH) - 21,30

Lu monne se cagne



09 agosto 2006

Sant'Eusanio del Sangro (CH)- 21,30

Lu monne se cagne



11 agosto 2006

Teatro del Mare - Montesilvano (PE) - 21,30

Lu fije de lu medeche e la fije de lu mulenare



12 agosto 2006

P.zza Barrolani - Colledimacine (CH) - 21,00

Addò va la rrobbe vajje pure ji'



13 agosto 2006

Pollutri (CH) - 21,30

Lu fije de lu medeche e la fije de lu mulenare



14 agosto 2006

Scafa (PE) - 21,30

Addò va la rrobbe vajje pure ji'



15 agosto 2006

Nereto (TE) - 21,30

Addò va la rrobbe vajje pure ji'



16 agosto 2006

Valle Castellana (TE) - 21,30

Addò va la rrobbe vajje pure ji'



17 agosto 2006

Campomarino (CB)- 21,30

Addò va la rrobbe vajje pure ji'





27/07/2006 11.51