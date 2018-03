Ultimo ciak a Rocca San Giovanni

Rocca San Giovanni. Quasi pronto il cortometraggio Il profumo della terra, girato a Rocca San Giovanni. Anteprima assoluta il 12 agosto durante la Rassegna cinematografica Frentana

Si sono concluse da pochi giorni le riprese del cortometraggio Il profumo della terra, realizzato dagli allievi del corso di film maker dell'ACT Multimedia, l'Accademia del Cinema e della Televisione di Cinecittà, a Rocca San Giovanni.Per dieci giorni il piccolo centro abruzzese si è trasformato in set cinematografico: centro storico, aree rurali, litorale, e tutti gli angoli caratteristici sono stati sfruttati come location.Il lavoro ha coinvolto un gran numero di residenti, a partire dal cast, interamente selezionato tra gli abitanti; anche altri ragazzi del paese hanno collaborato alla realizzazione del cortometraggio, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, e diverse sono le famiglie che hanno messo a disposizione case, ristoranti, bar, vigneti e trabocchi per girare.I ragazzi hanno potuto contare anche sulla disponibilità dell'Amministrazione comunale, che quando necessario ha riposto alle esigenze tecniche della troupe.La storia, scritta dal lancianese Carlo D'Angelo, con la collaborazione di Giuseppe Costantino, calabrese, racconta il ritorno nel paese di origine di un ragazzo di 25 anni, e questo per lui significa ricordi, emozioni, passioni, incontri e delusioni.Diretto da Claudio Aponte, Il profumo della terra è stato interpretato principalmente da Carlo D'Angelo, Raffaella D'Amario e Eusebio Aimola. Direttore della fotografia è Carmelo Assenza, produttore esecutivo Giuseppe Costantino, segretaria di edizione Antonella Denisi, Francesco Minervino è direttore di produzione e della logistica.Fotografato in digitale con una Panasonic Dvx 100, messa a disposizione dalla stessa ACT Multimedia, Il profumo della terra è attualmente in fase di montaggio, a Roma, nelle mani degli stessi ragazzi, e sarà pronto per l'anteprima assoluta di sabato 12 agosto, sempre a Rocca San Giovanni, nel corso della prima edizione del premio Il trabocco durante la Rassegna cinematografica Frentana.27/07/2006 10.17