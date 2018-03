Tutte le manifestazioni dell’estate di Atri

Anche se con qualche giorno di ritardo (dovuti soprattutto alla concomitanza con il rinnovo dell'amministrazione comunale) Atri presenta il suo calendario estivo.

Il nuovo assessore alla Cultura, Luigi Mazziotti, sottolinea le difficoltà che ha dovuto fronteggiare da subito per regalare ai residenti e agli ospiti della città ducale un cartellone all'altezza della tradizione atriana.

«Assumere la responsabilità dell'assessorato alla cultura e sport in estate avanzata diventa difficile e particolarmente impegnativo – spiega Mazziotti - in considerazione del fatto che i tempi utili per abbozzare una programmazione di manifestazioni e di eventi sono ristrettissimi, oltre alla scarsezza risaputa di risorse finanziarie che quest'anno sono di gran lunga al di sotto del 50% rispetto alla disponibilità dell'anno precedente. (si spenderà infatti non più di € 43.000)».

In questo difficile contesto, per altro, la giunta ha deliberato un bando per le sponsorizzazioni di privati, che a dire il vero hanno risposto in modo sensibile ed ai quali l'amministrazione rivolge un sentito ringraziamento.

«Comunque – conclude l'assessore - ho definito un programma che servirà, sono certo, ad allietare le serate dei tanti visitatori che verranno in Atri oltre naturalmente di tutti i cittadini di Atri e frazioni».



25/07/2006 15.16