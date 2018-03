Domani parte "Abruzzo nel Blues"

Si svolgerà dal 23 al 30 Luglio 2006, la rassegna itinerante.

Hanno dato la loro adesione grandi nomi del blues mondiale nonostante gli impegni delle loro tournee americane e le pochissime date che di solito riservano alle loro interpretazioni europee.

L'evento è stato organizzato dall'associazione culturale “Un ponte sul blues” di Lanciano, presidente Maurizio Trevisan, in collaborazione con Ugo Di Carlo dell'associazione culturale “Il Pane e le rose” di Campli (TE) e del suo direttore artistico Luca Giordano.





Ecco il programma completo



PESCARA

23 Luglio 2006 ore 20.30: Sharon Lewis with Leo Boni & Blue Gadio feat. Luca Giordano a seguire Ronnie Baker Brooks



LANCIANO

25 Luglio 2006: Enrico Crivellaro Band

26 Luglio 2006: Thornetta Davis

27 Luglio 2006 : Billy Branch & the Sons of the Blues



CAMPLI

28 Luglio 2006: Papaleg Acoustic Duo – Enrico Crivellaro Band - Chris Cain band

29 Luglio 2006: Papaleg Acoustic Duo - Egidio Ingala – Ronnie Baker Brooks

30 Luglio 2006: Phil Guy e Dario Lombardo – Billy Branch & the Sons of the Blues

- All Stars Jam hosted by Chris Cain





INFO

www.abruzzonelblues.com



22/07/2006 10.30