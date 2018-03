Estate teramana. Domani e martedi: Musica sotto le stelle

TERAMO. L’estate teramana si arricchisce di due appuntamenti di assoluto rilievo con la musica lirica. Musica Sotto le Stelle è una rassegna nata dal connubio tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Tercas, con la collaborazione della Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli”.

I due concerti, di cui uno gratuito, si terranno all'aperto in piazza Orsini, che si trasformerà in teatro per l'esibizione del soprano Katia Ricciarelli e di due famose orchestre internazionali, l'Orchestra Sinfonica di Stato della Romania e l'Orchestra Filarmonica e Coro di Stato della Russia.

Sabato 22 luglio, ore 21,30 – Piazza E. V. Orsini – ingresso gratuito

Orchestra Sinfonica Di Stato Della Romania Nicola Giuliani - direttore

Programma

L. VAN BEETHOVEN - Sinfonia n. 7 op.92 in La magg.

G. BIZET - Carmen Suites n. 1 e n. 2

G. ROSSINI - Guglielmo Tell, Ouverture

Martedì 25 luglio, ore 21,30 – Piazza E. V. Orsini – ingresso euro 14

Orchestra Filarmonica E Coro Di Stato Della Russia

Katia Ricciarelli soprano Eduard Semenov tenore Leonardo Quadrini direttore

Programma

A.Borodin Danze Polovesiane (Il principe Igor) per coro e orchestra

G.Rossini La canzonetta spagnola “di tanti palpiti” (Tancredi)

G.Verdi “la donna è mobile” (Rigoletto) “la vergine degli angeli” (La forza del destino)

G.Puccini “Recondita armonia” (Tosca) “o mio babbino caro” (Gianni Schicchi)

G.Verdi “Và pensiero” (Nabucco)

R.Ortolani “Fratello sole, sorella luna”

F. Schubert “Ave Maria”

R.Leoncavallo “vesti la giubba” (Pagliacci)

G.Verdi Marcia trionfale, danze e coro (Aida)

S. Di Capua “Je te vurria vasà”

Bovio-Di Giacomo “Torna a Surriento”

Tosti-Di Giacomo “Marechiare”

G.Puccini “Nessun dorma” (Turandot)

G.Verdi “Brindisi - Libiam nei lieti calici” (La Traviata)



