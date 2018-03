"Calici sotto le Stelle" a Villamagna

VILLAMAGNA. Si apre questa sera, alle 21.00, all’interno del centro storico, “Calici sotto le stelle”, l’annuale appuntamento che invita tutti a degustare i migliori vini di Villamagna all’aperto, in un borgo medievale incantevole e pregiato.

Per questa quarta edizione, amministrazione comunale e Pro-Loco, insieme alle aziende vinicole del paese hanno pensato di articolare la manifestazione lungo le tipiche “rue” e le piazze del centro storico del paese, seguendo un percorso in cui sono previste degustazioni dei vini e delle tipicità gastronomiche prodotte, oltre a pregiate esposizioni di artigianato locale e rievocazioni di antichi mestieri.

In piazza Europa, “cuore” della cittadina, in tutte e due le serate sarà prevista la “cena sotto le stelle”, organizzata dai ristoranti locali che prepareranno appositi menu degustazione di pesce e carne in abbinamento ai vini.

Accanto a “Calici sotto le stelle”, Villamagna offre anche la mostra “Storie nella storia”, organizzata in collaborazione con la casa editrice Tinari all'interno dei locali dello storico Istituto De Piis, di recente acquisito al patrimonio comunale: una esposizione di foto e pannelli che raccontano le tradizioni, il folklore, la storia dell'intera comunità cittadina.

«“Calici sotto le stelle” – ha affermato il sindaco, Paolò Nicolò – rappresenta un fantastico connubio tra le bellezze del nostro paese, che ha origini antiche, e le nostre migliori tradizioni enogastronomiche, che rendono unico il nostro territorio».



