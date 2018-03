Il fine settimana di Pianella tra musica classica e balli

Si snoderà tra concerti di musica classica, balli in piazza, escursioni e feste patronali il week-end di Pianella, un ricco cartellone di eventi organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Cai e le Pro-loco.

Si comincerà oggi, sabato 15 luglio, a partire dalle 21, presso il piazzale del Mercato coperto di Pianella con un ‘Omaggio a Mozart', concerto di pianoforte eseguito dai ragazzi dell'Associazione Mozart diretti dall'insegnante Orietta Cipriani.

Subito dopo, presso il parco pubblico di Cerratina, si svolgerà la serata di ballo con il gruppo ‘Free Sound Music', evento promosso dalla Pro-Loco di Cerratina.

Domenica, 16 luglio, dalle 21 Serata di ballo con il gruppo ‘Sound Vision', presso il Parco pubblico di Cerratina.

Sempre domenica, il Club Alpino Italiano, sottosezione di Pianella, ha organizzato, per gli appassionati, un'escursione presso il Parco Nazionale della Maiella-Morrone, Val Serviera e Fara San Martino.

E intanto domenica si concluderanno anche i festeggiamenti per la Madonna del Carmine, in località Borgo Carmine: alle 21.15, presso il mercato coperto, si esibirà l'orchestra-spettacolo ‘Tribù Solare'.



