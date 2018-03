Come scoprire il centro storico di Lanciano in 4 mosse

LANCIANO. Anche quest’anno il Comune di Lanciano – Assessorato alla Cultura – in collaborazione con l’IGM Istituto di Gestione Museale, offre la possibilità di effettuare delle visite guidate notturne nel centro storico della città. Da oggi i quattro itinerari.

“Alla scoperta del centro storico in quattro itinerari”, questo il titolo dell'iniziativa, che prenderà il via oggi venerdì 14 luglio alle ore 21.00, con partenza da Piazza dei Frentani. Domenico Maria del Bello, Ispettore Onorario del Ministero per i Beni Culturali, con la consueta passione e competenza, condurrà una visita guidata, il cui tema sarà "La via dei Palazzi". Un itinerario che ripercorre le vicende della Città attraverso la storia di nove palazzi e delle famiglie che li abitarono dal XIII al XX secolo. L'iniziativa è alla sua seconda edizione, dopo il grande consenso di pubblico dello scorso anno.

Il percorso toccherà nove edifici storici, dalle “Botteghe di Nicolao”, uno degli edifici civili più antichi della città datato XIII-XIV sec., al “Palazzo del Capitano”, del 1923, ripercorrendo le tappe fondamentali della storia dell'architettura, della vicende della città e dei suoi cittadini, tra antiche lapidi, genealogie e stemmi di famiglia.

Quest'anno all'iniziativa partecipa anche la delegazione di Lanciano del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, nell'ambito della campagna “I Luoghi del Cuore”. Tutti i partecipanti alle visite riceveranno una cartolina nella quale potranno indicare un luogo della città particolarmente caro al loro cuore e che vorrebbero preservare per sempre. Le cartoline potranno essere spedite oppure consegnate ai responsabili FAI, o presso la filiale di Banca Intesa. Un'occasione importante per una partecipazione attiva e concreta alla salvaguardia delle proprie radici cittadine.



Gli altri appuntamenti:

28 LUGLIO

La via delle Chiese

Partenza ore 21.00 Piazza del Plebiscito



4 AGOSTO

Lanciano "esoterica"

Partenza ore 21.00 Piazza del Plebiscito



25 AGOSTO

La via dei Musei

Partenza ore 21.00 Polo Culturale Villa Marciani



E.V. 14/07/2006 9.03