"L’oro d’Abruzzo" all’8° edizione dal 14 luglio a Pescara

L'ottava edizione de “L'Oro d'Abruzzo” coinvolgerà, come tradizione, i settori primari dell'artigianato regionale : oreficeria, ferro battuto, scultura in legno ed in pietra, ceramica, tessitura, ricami, merletti, tombola, cesti, canna arando donax, strumenti musicali tradizionali, vetro, cuoio, cera e cartapesta. Saranno, dunque, rappresentate tutte le produzioni artigianali che hanno fatto conoscere la terra d'Abruzzo nel mondo. Tutti i prodotti esposti sono realizzati rigorosamente a mano e nel rispetto delle lavorazioni artigianali.

La mostra che si svolgerà, come consuetudine, presso il “Marina di Pescara”, sarà inaugurata il prossimo 14 luglio alle ore 20:00 e si protrarrà sino a domenica 16 luglio.

Gli orari di apertura al pubblico vanno dalle ore 19:00 alle ore 00:30.

Anche quest'anno c'è stata una massiccia e lusinghiera adesione da parte dei mastri artigiani abruzzesi - ben 74 espositori su 82 stand - che vedono nella manifestazione un'importante vetrina per far conoscere ad un vasto pubblico, di addetti ai lavori e non, i loro prodotti.

Saranno presenti alla kermesse, con appositi stand, anche la Provincia di Pescara, numerosi Comuni abruzzesi caratterizzati da un'antica tradizione nel campo artigiano (Guardiagrele, Loreto Aprutino, Montorio al Vomano, Pianella) e le principali associazioni di categoria dell'artigianato (Casartigiani, CNA, Confartigianato).

Anche questa edizione sarà arricchita da manifestazioni collaterali legate alla tradizione folcloristica regionale destinate a creare un'atmosfera che esalti la bellezza e la qualità dei prodotti esposti. Sabato 15 luglio dalle ore 21:00 fino a mezzanotte si esibirà, infatti, il gruppo danza folk “Laccio d'Amore” di Penna Sant'Andrea con danze e canti tipici della nostra regione.

Altra novità sarà la possibilità offerta a tutti i visitatori di votare lo stand più bello con un'apposita scheda. A fine manifestazione ci sarà lo spoglio e l'assegnazione dei premi.



13/07/2006 9.35